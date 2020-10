Aurora Dourada. As mulheres que derrubaram o partido neonazi grego

Atrás da bancada e diante de um público maioritariamente masculino e de um vasto conjunto de líderes e simpatizantes nazis no banco dos réus, especialistas jurídicos destacam a capacidade de manter a paz de Lepenioti, ao mesmo tempo que não tolerou a retórica do partido de extrema-direita.“Dia após dia, sessão após sessão, ela conseguiu manter a harmonia”, disse a The Guardian Giota Tessi, jornalista do jornal grego Syntaktwn, que acompanhou o caso do Aurora Dourada desde o início, em abril de 2015. “O seu conhecimento sobre o caso é incrível. Ela tem sido um exemplo de moderação, mas também está muito ciente da importância do momento”, acrescentou Tessi.Sob o olhar aparentemente inexpressivo de Lepenioti, o tribunal penal de Atenas tomou, na semana passada, a decisão que muitos antes temeram aoApós cinco anos e meio de audiências, o tribunal qualificou, por unanimidade, o partido como uma "organização criminosa", um veredicto descrito como "histórico" pelo presidente da República e por parte da classe política grega.

“A justiça interveio onde outros já deviam ter intervindo”

Este período da história da Grécia também vai ser relembrado como uma nação cuja classe política foi injustificavelmente lenta ao lidar com a ameaça da extrema-direita, uma força policial cuja cumplicidade permitiu aos extremistas agirem impunemente e uma sociedade que se manteve em silêncio.Foi necessário o sistema judicial para confrontar as práticas violentas e o comportamento agressivo deste partido de inspiração xenófoba e antissemita. “disse Stratigaki a. “E o nosso sistema de justiça está cheio de juízas, porque são elas que têm melhores classificações nos exames e chegam ao topo”, observou a professora de estudos de género.

Lepenioti, de 62 anos, tem a mesma idade de Michaloliakos, o líder do Aurora Dourada, e faz parte da primeira geração de juízas da Grécia.

Com o último capítulo da história da força política mais violenta da Europa finalmente concluído, será recordado que no final, a sentença foi decidida por uma mulher.disse Maria Stratigaki, professora de estudos de género na Universidade Panteion, na Grécia, salientando o vasto número de procuradoras e de investigadoras que também fizeram parte do processo do Aurora Dourada., observou Stratigaki.Citada por, a professora Stratigaki realça ainda o papel de outras mulheres no sistema judicial responsáveis por reunir o volumoso arquivo do processo do caso contra o Aurora Dourada.Poucos dias após o homicídio de Pavlos Fyssas – o conhecido artista de hip-hop grego antifascista –, Ioanna Klappa e Maria Dimitropoulou foram designadas por Efterpi Koutzamani, a primeira procuradora a ser nomeada para o Supremo Tribunal, para investigar o homicídio.

A morte Fyssas, em setembro de 2013, provocou uma grande manifestação e marcou a abertura de um inquérito inédito contra o Aurora Dourada. A morte do músico grego foi um dos vários crimes em que o tribunal de Atenas estabeleceu a culpa do Aurora Dourada.

Apesar das ameaças e da intimidação quase diária, Klappa e Dimitropoulou avaliaram inúmeras testemunhas, investigando milhares de vídeos, fotos, discursos, documentos eque detalhavam a obsessão dos partidários com a ideologia de Hitler. Por fim, foi apresentado um processo de 15 mil páginas. Dada a impossibilidade de excluir um partido eleito democraticamente, tornou-se vital expor o grupo extremista como uma organização criminosa., afirmou Aristides Hatzis, professor de Direito na Universidade de Atenas. “Tão importante quanto as mulheres também foram fundamentais para o fim do Aurora Dourada coletivamente”, acrescentou, referindo-se ao fracasso do partido em ser readmitido no parlamento nas últimas eleições gerais em julho de 2019. “Muitos dos que tinham votado nele anteriormente, não voltaram a votar da última vez para assegurar a sua derrota”, concluiu Hatzis.