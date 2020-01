Auschwitz-Birkenau. Sobreviventes assinalaram os 75 anos da libertação

No local, naquele que foi o maior campo de extermínio nazi, lembraram os familiares que lá perderam. Muitos perderam famílias inteiras.



Na altura foram mortas mais de um milhão de pessoas, ou fuziladas ou em câmaras de gás.



A data foi também assinalada nas Nações Unidas, onde o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para o crescimento dos populismos, do anti-semitismo e do ódio.