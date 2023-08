Ausência da China compromete reunião de paz na Arábia Saudita

"Esta reunião é a continuação das negociações de paz de junho, em Copenhaga, onde participaram a Turquia, a Arábia Saudita, o Brasil, a África do Sul, a Índia, a Ucrânia e vários países ocidentais", explicou à Lusa Felipe Pathé Duarte, investigador de Relações Internacionais e professor da NOVA School of Law.

Para este analista, a Arábia Saudita deposita confiança em que, apesar da ausência da Rússia, os países BRICS parceiros do Kremlin (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) possam estar presentes e sejam convencidos do mérito do plano de paz apresentado pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Contudo, como disse à Lusa Marguerite Lucas, investigadora de Política Internacional da Universidade de Bordéus, o problema é que a Arábia Saudita também estava convencida de que conseguiria trazer para a reunião a China, tirando proveito do seu bom relacionamento com Pequim e acreditando na influência que os resultados finais assinados pelo regime chinês teriam no Kremlin.

Com a já anunciada ausência da China, que insiste na ideia de que já apresentou o seu próprio plano de paz, a eficácia da reunião deste fim de semana em Jidá, na Arábia Saudita, fica muito comprometida, consideram ambos os analistas ouvidos pela Lusa.

"A presença da China era um fator determinante", disse Pathé Duarte.

"Sem a presença da China na mesa da reunião, temo que mesmo outros países, como o caso do Brasil e da Índia, sejam muito mais vagos na sua postura perante uma solução que seja capaz de convencer ambas as partes beligerantes", disse Lucas.

Ainda assim, o simples facto de esta reunião juntar a essa mesa de conversações potências ocidentais, incluindo os EUA, e os BRICS, pode já ter consequências para Moscovo.

"Pode isolar diplomaticamente a Rússia dos seus principais parceiros no Sul Global, já que há mais Estados que recusam reconhecer diplomaticamente as anexações russas ou a endossar atividades comerciais nas áreas ocupadas da Ucrânia", defendeu Pathé Duarte.

A Índia confirmou na quinta-feira que participará na reunião que a Arábia Saudita, mas não esclareceu quem representará o país.

O porta-voz da diplomacia indiana, Arindam Bagchi, disse que o seu país tinha sido convidado para a reunião de dois dias em Jidá, explicando que a sua "participação está em consonância com a posição de longa data de que o diálogo e a diplomacia são o caminho a seguir".

A Arábia Saudita acolherá representantes de 30 países no encontro, que contará com a presença do conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan.

O objetivo final é aproximar posições sobre princípios comuns para a solução pacífica do conflito na Ucrânia, criando uma base para futuras negociações de paz.

Na quarta-feira, a Rússia acusou as potências ocidentais de tentarem criar uma "coligação antirrussa" na reunião.

"Sob o pretexto de uma conversa com aqueles que não são indiferentes, de facto, eles querem formar uma coligação antirrussa, revelando a pseudo-unidade do mundo ao rejeitar as ações da Rússia", disse Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, acrescentando que a reunião não passa de "uma farsa".

Zakharova sublinhou que a chamada "Fórmula Zelensky" - uma referência ao plano apresentado pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky - "não tem nada a ver com a paz".

A porta-voz defendeu que a reunião na Arábia Saudita é uma nova tentativa de Kiev de "monopolizar o direito de apresentar iniciativas de paz" e lembrou que o plano de Zelensky é inadmissível para Moscovo.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.