Ausência de coligação da oposição abre via à reeleição de Tshisekedi na RDCongo

O número de candidatos às várias eleições -- presidenciais, legislativas (nacionais e municipais) e conselheiros comunais - que decorrem na próxima quarta-feira, dia 20, no maior país da África Austral, com fronteira com Angola, chega quase aos 100.000, o triplo em relação às últimas eleições de 2018, segundo a Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI), que registou quase 44 milhões de eleitores.

O atual chefe de Estado é o candidato melhor colocado para vencer a principal corrida, a das presidenciais, segundo os analistas contactados pela Lusa, a manter-se o atual cenário. Mas há quem não exclua a possibilidade de aparecer ainda uma coligação antes de quarta-feira, pelo menos entre dois dos três maiores opositores de Félix Tshisekedi.

"O Félix Tshisekedi de hoje é muito diferente daquele de há cinco anos. Teve tempo para consolidar o poder, conseguiu reorganizar instituições do Estado, como os serviços secretos, tem o seu pessoal nas forças armadas e na polícia, controla os órgãos de coerção, controla os órgãos de violência, tem ainda acesso ao orçamento do Estado, é muito mais poderoso do que era há cinco anos", sublinhou Paul Nantulya, investigador do Africa Center for Strategic Studies (ACSS).

"Agora, mesmo nesta fase tardia, mas os políticos congoleses são conhecidos por fazerem isso no passado, se, pelo menos dois dos mais fortes rivais do candidato incumbente conseguirem reunir uma coligação, podem criar um problema muito sério a Tshisekedi", acrescentou o analista.

Se os maiores opositores do atual Presidente se mantiveram como até aqui, em corridas próprias e separadas, "há uma grande probabilidade de isso funcionar em benefício de Tshisekedi, porque foi isso que aconteceu da última vez", lembrou Nantulya.

Entre os principais adversários de Tshisekedi, Martin Fayulu, o político que lidera a coligação Lamuka ("Acorda", em lingala) e que terá sido o vencedor legítimo das eleições presidenciais de 2018, mas foi dado como segundo candidato mais votado pelos resultados oficiais, "aparenta ter perdido o ímpeto das últimas eleições e, por isso, Moisë Katumbi parece ser, de facto, o adversário mais forte", considerou Remadji Hoinathy, analista do Institute for Security Studies (ISS).

Katumbi, líder do Juntos pela República (EPR), é um empresário rico, antigo governador da província de Katanga, bem como o proprietário da equipa de futebol TP Mazembe, e a favor de quem já desistiram quatro outros candidatos, entre os quais o antigo primeiro-ministro Augustin Matata Ponyo.

Finalmente, Denis Mukwege, médico, vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2018 pelo seu trabalho com mulheres sobreviventes de violações na RDCongo, apresentou-se a estas presidenciais "talvez demasiado tarde", ainda segundo Hoinathy.

"Mukwege é popular como médico, mas como político é muito novo. Além disso, anunciou a sua candidatura demasiado tarde. Não creio que tenha tido tempo suficiente para mobilizar as pessoas com a força que poderia ter", explicou o analista.

Ladd Serwat, especialista para África no projeto ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), assume a "expectativa" de que "Tshisekedi ganhe, tendo em conta o tipo de liderança da CENI e a influência que a comissão eleitoral tem sobre as eleições, bem como uma série de sondagens divulgadas no último trimestre, para além de que há sempre benefícios para o titular do cargo".

A nomeação de Denis Kadima Kazadi para liderar a CENI é contestada pela generalidade da oposição na RDCongo, que denuncia a forte ligação a Tshisekedi e teme a preparação de uma fraude eleitoral massiva, como terá acontecido há cinco anos.

"Penso que, depois das eleições, é provável que assistamos a muitas manifestações contra irregularidades eleitorais por parte dos candidatos dos partidos da oposição, afirmando que houve fraude eleitoral, à semelhança do que aconteceu da última vez", disse o analista do ACLED.

Mas o que "preocupa" verdadeiramente Ladd Serwat é a violência que "pode resultar" do discurso de ódio e xenófobo utilizado ao longo da campanha, sobretudo pelo partido no poder, a União para a Democracia e Progresso Social (UDPS, de Félix Tshisekedi), que teve como alvo principal o seu mais temido candidato, Moisë Katumbi, que acusou de ter cidadania zambiana e ascendência europeia.

"A discussão sobre as ligações de Katumbi à Zâmbia, o facto de ser oriundo de Catanga, a região da cintura de cobre, o discurso do `nós e os outros`, dependendo de quem vier a assumir o cargo, pode acabar por influenciar a violência pós-eleitoral", afirmou.

"Uma das minhas preocupações é o facto de grande parte da UDPS ter [ao longo da campanha] usado duramente a narrativa anti-Ruanda, as ligações ao [movimento rebelde] M23 [apoiado por Kigali], o que passou a manifestar-se a nível popular, a nível local, em violência popular contra os falantes kinyamulenge, contra os banyamulenge, acusados de virem do Ruanda", acrescentou Serwat.

"Não tenho uma bola de cristal, mas é esse o cenário que vejo a desenrolar-se", sobretudo se a vitória pender para algum dos candidatos da oposição, rematou.