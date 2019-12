Austrália. 60 dos 110 fogos estão em fase de rescaldo

As autoridades australianas temem que dezenas de casas tenham sido destruídos pelos violentos incêndios que afetam sobretudo os estados do sul do país. As temperaturas baixaram nas últimas horas, o que está a permitir que os bombeiros avançar no terreno. 60 dos 110 fogos já estarão em fase de rescaldo.