Austrália alega segurança nacional para vetar acordos com a China

O executivo de Camberra, que pela primeira vez exerceu poderes para vetar acordos entre as jurisdições do país e nações estrangeiras, argumentou que a sua decisão, anunciada na quarta-feira à noite, se baseava em "".Os acordos revogados entre Victoria e a China foram memorandos de entendimento assinados em 2018 e 2019, embora, nota a emissora pública ABC, estes não comprometessem o governo regional a projetos específicos e não fossem juridicamente vinculativos.O governo australiano também revogou dois acordos entre a Austrália e o Irão e a Síria, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros em comunicado.Marise Payne afirmou à ABC que as revogações "" e salientou que "" em particular.A decisão de Camberra insere-se numa lei aprovada em dezembro de 2010 pelo parlamento com o objetivo de proteger os interesses nacionais.A embaixada chinesa em Camberra, entretanto, criticou o veto e chamou à medida "".A missão diplomática do gigante asiático observou que a medida "" e que acabará por prejudicar apenas a Austrália.

A decisão do governo do primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, surge num momento de tensões entre Camberra e Pequim, que conduziram a um conflito comercial com a imposição de tarifas sobre várias exportações australianas para a nação asiática.