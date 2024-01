Austrália anuncia reforço da cooperação na segurança e apoio social com Timor-Leste

"Hoje anunciamos 35 milhões de dólares australianos [cerca de 21 milhões de euros] ao longo de cinco anos para cooperação policial, 1,6 milhões [cerca de 970 mil euros] para ajudar com o El Niño e alívio da seca nas áreas rurais e quatro milhões [2,4 milhões de euros] para formação de trabalhadores que estão a ir para a Austrália e apoiar as suas famílias", afirmou Pat Conroy.

O ministro australiano falava aos jornalistas após um encontro com o primeiro-ministro Xanana Gusmão, no Palácio do Governo, em Díli.

"A mensagem do governo australiano é a de que estamos aqui para agir de acordo com as prioridades de Timor-Leste, respeitar a sua soberania e agir no espírito de amizade entre os nossos dois países", disse Pat Conroy.

O ministro da Indústria de Defesa e do Desenvolvimento Internacional e do Pacífico australiano referiu também a importância de Timor-Leste para a Austrália, salientando que desde que o Governo australiano tomou posse já três ministros visitaram Díli.

"Portanto, isso é um sinal do carinho e respeito que temos pelo povo de Timor-Leste", disse Pat Conroy.

O primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, destacou que a Austrália vai apoiar o país em áreas que Timor-Leste precisa e para "fortalecer o Estado".

"Precisamos mesmo de desenvolver o país e fortalecer o Estado nas áreas sociais, como saúde e educação, criação de emprego e segurança", afirmou o primeiro-ministro.

Xanana Gusmão disse também que durante o encontro com Pat Conroy falaram sobre o oceano, a economia azul e a ilha de Ataúro, centro de biodiversidade.

"Vamos continuar a conversar e a explorar sobre o que precisamos. Vão ajudar-nos. O único princípio é que nos ajudem naquilo que precisamos. É o único princípio que vai reforçar a nossa relação e amizade", salientou o chefe do Governo timorense.

Durante a sua estada em Díli, o ministro australiano terá encontros com vários membros do Governo para "reforçar o compromisso da Austrália com o desenvolvimento económico e humano" do país, salienta, em comunicado, a embaixada da Austrália.