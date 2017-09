Austrália apela a "pressão sem precedentes" sobre a Coreia do Norte

Malcolm Turnbull considera que o risco de guerra na península coreana é maior do que há 60 anos.



"Neste momento, Kim Jong-un escolheu enfrentar a China, desafiar a China e isso exige uma resposta forte por parte da China", disse Turnbull, juntando-se às condenações internacionais contra o último teste norte-coreano.



O primeiro-ministro australiano reiterou o apelo para que a China corte laços económicos com Pyongyang para evitar que continue a financiar os seus testes balísticos e nucleares "ilegais", que representam "a pior ameaça à paz desde o fim da Guerra da Coreia", disse a emissora local ABC.



Já a ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália instou a comunidade internacional a exercer uma "pressão sem precedentes" contra a Coreia do Norte para que desista da sua corrida ao armamento, depois de Pyongyang ter testado uma bomba atómica.



Em declarações ao Canal 9 da televisão australiana, Julie Bishop considerou que o regime de Kim Jong-un "deve pagar um preço significativo pelo seu último teste nuclear", e defendeu a implementação das sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU, que entram este mês em vigor.



Segundo a televisão australiana Sky News, funcionários dos serviços de inteligência do país alertaram que o mais recente teste nuclear norte-coreano aumenta "significativamente o seu poder coercivo".



Segundo o regime, trata-se de um artefacto termonuclear que pode ser instalado num míssil intercontinental, o que, a confirmar-se, representa um importante e perigoso desenvolvimento nas suas capacidades militares.



O sexto teste nuclear norte-coreano e segundo alegadamente levado a cabo com um artefacto termonuclear culmina um período de frenética atividade armamentística por parte do regime de Kim, depois de testar mais de uma dezena de mísseis balísticos desde o início do ano, incluindo dois intercontinentais.



Acredita-se que o teste nuclear de domingo, que provocou um sismo de 6,3 graus na Coreia do Norte, é dez vezes mais potente que o último ensaio nuclear, no ano passado.



C/Lusa