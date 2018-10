Partilhar o artigo Austrália aumenta presença militar no mar do Sul da China Imprimir o artigo Austrália aumenta presença militar no mar do Sul da China Enviar por email o artigo Austrália aumenta presença militar no mar do Sul da China Aumentar a fonte do artigo Austrália aumenta presença militar no mar do Sul da China Diminuir a fonte do artigo Austrália aumenta presença militar no mar do Sul da China Ouvir o artigo Austrália aumenta presença militar no mar do Sul da China

Tópicos:

Senado, Sudeste Asiático ASEAN Brunei Filipinas Malásia, Sydney Austrália,