Austrália. Chuva fraca não basta para deter incêndios

Nos últimos quatro meses ardeu uma área que já é superior a toda a floresta de Portugal continental, equivalente a mais de metade do nosso país.



A situação deve melhorar com a descida da temperatura e a chuva fraca.



Ainda assim, as autoridades avisam que esses fatores não chegam para controlar os 200 fogos ainda ativos.