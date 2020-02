Austrália. Chuvas fortes trazem alívio e novos perigos

. Isto levou ao reabastecimento das barragens em Nova Gales do Sul, o estado mais populoso do país.Em algumas áreas rurais choveu mais nos últimos dias do que no ano passado."É incrível o que o cheiro da chuva pode fazer com o espírito das pessoas", disse à Reuters Ben Shields, presidente da câmara de Dubbo.James Jackson, criador de ovinos e bovinos no distrito de Guyra, atingido pela seca, disse à Reuters que a região estava a ficar novamente verde.O cenário de destruição deixado pelos incêndios florestais quase que desapareceu devido às inundações em várias áreas. Os danos resultam agora da água. As chuvas causaram cortes de energia em dezenas de casas e levaram ao fecho de diversas escolas no início da semana.Cerca de 400 milímetros de chuva caíram na área de Sydney e arredores. O. A sede do NSW Rural Fire Service em Sydney foi reconfigurada para responder a inundações e danos causados por tempestades devido à rápida mudança na ameaça climática.O serviço meteorológico australiano previu um aumento de temperatura para os próximos dias que podem atingir os 40 graus e fortes rajadas de vento que potenciam os fogos. A principal preocupação está num foco de incêndio no Vale Orroral, a sul da capital australiana, que já destruiu 18 mil hectares.





Os incêndios encontram-se ativos desde setembro e já destruíram cerca de 180 mil quilómetros quadrados. Isto equivale, em dimensão, ao território da Síria ou a duas vezes a área de Portugal.

Sul de Queensland em seca desde 2016



Algumas partes do norte e do interior de Nova Gales do Sul, em Queensland, estão em seca desde 2016. O que levou à redução dos níveis dos rios e barragens, além de se terem criado condições de seca que alimentaram os incêndios desta temporada.. Estes já estavam ativos há vários meses. Juntos destruíram mais de um milhão de hectares de florestas e centenas de casas.Por outro lado, “as advertências de evacuação devido às inundações já foram recomendadas para partes da região de Conjola”, anunciaram as autoridades.

Várias tempestades estão previstas para a Nova Gales do Sul e para o Estado vizinho de Victoria nos próximos dias.





A chuva trouxe a humidade necessária para as terras que se encontravam secas, fora da importante época de plantação de trigo. Algo crucial para o destino da maior colheita da Austrália.

Phin Ziebell, economista do agronegócio do National Australia Bank, disse à Reuters que a chuva também incentivaria os agricultores do Estado de Queensland, a reconstruir o número de ações, dado que agora tinham água., disse Ziebell.