Austrália continua a arder, com todos os estados a atingir os 40 graus

Outros dois bombeiros sofreram queimaduras devido ao acidente.Os bombeiros preparam-se para ventos fortes, que em alguns locais estima-se que atinjam os 120 quilómetros por hora.O estado australiano mais afetado pelos incêndios desta segunda-feira foi Victoria, com algumas áreas evacuadas e várias propriedades queimadas. Durante o dia, havia registo de 11 avisos de incêndio de emergência em Victoria, com alertas para condições ainda mais extremas durante a noite.

No total, 10 pessoas já morreram durante os incêndios que lavram desde setembro. A área ardida estende-se por mais de 4,6 mil milhões de hectares.

If you’re planning on visiting East Gippsland tomorrow, don’t. If you’re already there, leave now. Residents should leave early tomorrow and register on Register.Find.Reunite. Emergency services can only do so much and we need the community to take action to stay safe. Take care https://t.co/C92HUzHHav