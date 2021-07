Austrália corta chegadas de voos internacionais para metade

Scott Morrison considera que sé em 2022 o país pode passar a uma nova fase de desconfinamento, que terá como foco a redução de hospitalizações.

O primeiro-ministro exortou a população a ser vacinada para “mudar a forma como vivemos no país” – mas frisou que pode demorar até ao próximo ano para alcançar a fase do plano de abertura. Morrison revelou ainda que a limitação de voos não será suspensa até que a maioria dos australianos seja vacinada – uma meta que não será alcançada até ao próximo ano devido ao fornecimento limitado de vacinas no país.



Os cortes nas chegadas internacionais visam reduzir a pressão sobre as instalações de quarentena nos hotéis - que são obrigatórias para todas as chegadas ao país – e que têm sido fonte de vários surtos.

No final de uma reunião com os responsáveis estaduais, Morrison afirmou que a redução para metade dos voos internacionais não evitava necessariamente o descontrole de novas infeções - mas acredita que “seja uma ação prudente” devido ao aumento do contágio com a variante Delta do SARS-CoV-2, inicialmente detetada na Índia. O anúncio gerou uma onda de consternação entre australianos que estão no estrangeiro e separados das suas famílias. Números do Departamento de Relações Exteriores e Comércio revelam que existem atualmente 34 mil que desejam regressar ao país.



Segundo o primeiro-ministro, “os líderes estaduais queriam tentar minimizar a interrupção de voos para as pessoas com viagens já planeadas”.No entanto, as pessoas que cheguem em voos organizados pelo Governo federal para Austrália, e que ficam em quarentena durante duas semanas nos hotéis, estão fora do limite de voos, e essas chegadas não serão afetadas pelo anúncio de Morrison.O primeiro-ministro acrescentou que o Governo federal vai tentar “aumentar” o número de pessoas que chegam nesses voos nas próximas semanas, frisando que houve “uma queda na procura” nos últimos tempos.

O motivo da decisão

A suspensão de metade dos voos internacionais para a Austrália surge depois de vários surtos da variante Delta se terem espalhado pela comunidade.O Governo estadual de Nova Gales do Sul colocou Sidney e várias regiões vizinhas em confinamento de duas semanas, que termina a 9 de julho, para tentar conter o surto.

Longa jornada pela frente

Com grande parte do país em confinamento e com uma taxa de vacinação ainda baixa,e que a nação está atualmente na primeira de quatro fases de desconfinamento, focada em suprimir a transmissão comunitária.Os limites para passar para as fases seguintes serão baseados nas taxas de vacinação, mas o gabinete nacional ainda não chegou a um acordo sobre os passos que se seguem.acrescentando que o Governo está confiante de que até ao final de 2021 estará em posição de oferecer a vacina a quem a desejar.A fase seguinte acentuará medidas que procurem minimizar doenças graves, hospitalização e óbitos como resultado da Covid-19, em vez de suprimir o número de casos diários.Nessa fase, os confinamentos “só devem ocorrer em circunstâncias extremas para evitar a hospitalização e os óbitos”.O primeiro-ministro afirmou ainda que entende as dúvidas da população em relação às vacinas. “De certo modo, somos prisioneiros do nosso próprio sucesso. Se se vacinar, pode mudar a forma como vivemos enquanto país. Pode mudar a forma como se vive na Austrália”.Morrison garantiu também que todos os australianos podem receber, até ao final do ano, a primeira dose da vacina.