Austrália do Sul. Banido o uso de capuzes de restrição em jovens em centros de detenção

“A utilização dos capuzes de detenção são um evento inerentemente traumático para a criança ou jovem envolvido”, defende Wayne Lines, representante da população no Governo da Austrália do Sul e responsável pelo relatório estatal, divulgado esta semana.





Os “spit hoods”, termo técnico para os capuzes de restrição, além de serem usados de forma “irracional e injusta” em inúmeras ocasiões, o uso dos mesmos “pode ser considerado uma violação dos padrões internacionais de direitos humanos”, explica.







No documento entregue às autoridades foram detalhados os vários casos em que o “spit hood” foi utilizado, inclusive numa menina de 13 anos detida no Centro de Detenção de Jovens da região de Adelaide (AYTC).







Contudo “uma discussão sobre a hora de ir dormir não deve resultar numa criança de 13 anos a ser presa ao chão e algemada”, até porque esse comportamento não representava uma ameaça imediata à segurança de ninguém, defende Lines.







Apesar de serem usados desde 2014, o uso dos capuzes apenas começou a ser contabilizado a partir de 2016. Entre Outubro desse ano e Junho de 2019, em AYTC, os capuzes foram usados em 57 ocasiões, em 22 crianças. Um terço de todas as utilizações relatadas foi contra um único jovem, ao qual foi colocado o “spit hood” 19 vezes, em nove meses.











Neste caso, o motivo para os cinco membros do centro encostarem a jovem ao chão, algemarem-na e colocarem o “”, foi o facto de ela pedir para ficar fora da cela por mais 30 minutos.Ao ter conhecimento das recomendações do relatório, o Ministério do Governo da Austrália do Sul definiu que o uso destes capuzes deverá ser gradualmente banido, até ao dia 5 de setembro do próximo ano.A Austrália do Sul era até agora o único Estado da Austrália que permitia a utilização desta “arma” de restrição em centros de detenção de jovens. Esta investigação estatal surge na sequência de uma reportagem de 2016 que denunciava este tipo de práticas no Norte do país.A reportagem da ABC denunciou este tipo de práticas no centro de detenção juvenil de Don Dale, na região do Norte. A reportagem Four Corners desencadeou a abertura de um processo de investigação que ainda decorre no Norte da Austrália.As imagens chocaram o país e o mundo. Desde crianças a jovens, todos eram submetidos a práticas violentas. Eram atingidos com gás lacrimogéneo, amarrados a cadeiras com capuzes enfiados na cabeça, eram frequentemente colocados na solitária, entre outros tipos de brutalidades.