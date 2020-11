Austrália do Sul entrou em confinamento com base numa mentira

Uma mentira sobre a ligação de um homem a uma pizzaria no Estado da Austrália do Sul esteve na origem de um confinamento restrito naquela região.







O Estado registou 36 novas infeções, incluindo alguns dos primeiros casos a nível local desde abril, o que levou a um confinamento mais restrito desde quarta-feira. No entanto, de acordo com as autoridades, essa situação teria sido evitada se o trabalhador de uma pizzaria tivesse contado a verdade.







Na altura, o homem que trabalhava no restaurante por turnos disse que apenas se tinha deslocado ao local para comprar pizza.







A desinformação levou as autoridades a





Sydney Morning Herald.

As autoridades admitiram mesmo que o restaurante pudesse ter contagiado centenas de clientes através das caixas onde a pizza seria transportada, revela o





Na verdade, o homem em causa tinha feito vários turnos nesse mesmo restaurante ao lado de um funcionário de hotel que tinha sido infetado na sequência de outro surto na cidade. O homem tinha também trabalhado como ajudante de cozinha de outro hotel da cidade onde surgiram novos casos.





“Dizer que estou furioso é um eufemismo. Estamos absolutamente furiosos com as ações desse individuo e vamos analisar com cuidado quais as consequências disto”, disse o primeiro-ministro da região, Steven Marshall.





Acrescentou que a decisão de impor o confinamento teve por base a premissa de que se tinha tratado de uma exposição “muito breve”. “Agora sabemos que houve um contacto muito próximo com um caso confirmado de Covid-19. Se a pessoa tivesse sido honesta com as equipas de rasteio de contactos, não teríamos entrado em confinamento”, admitiu o responsável.





Desta forma, o confinamento será suspenso já este sábado, três dias antes do que fora planeado inicialmente.





A polícia não revelou a identidade do homem, referindo apenas que trabalhava numa pizzaria da cidade de Adelaide. Já esta sexta-feira, centenas de sul-australianos bombardearam as redes sociais da Woodville’s Pizza Bar com comentários e avaliações negativas.





“Espero que a vossa empresa feche para sempre e nunca mais vendam uma pizza”, lê-se num dos comentários. “Vocês causaram o bloqueio de todo um estado. Vocês fizeram com que muita gente perdesse rendimentos. Vocês deviam ter vergonha”, refere outra mensagem.







Até ao momento a Austrália registou mais de 900 mortes e 27.789 casos de Covid-19 desde o início da pandemia.