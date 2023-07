Austrália e EUA iniciam manobras militares conjuntas na Ásia Pacífico

Mais de 30.000 soldados de 13 países, incluindo Reino Unido, Japão, Indonésia, Canadá e França participam neste exercício bianual, com o nome Talisman Saber, no momento em que sobem as tensões devido às ameaças de expansão militar da China na região.

O chefe australiano das operações conjuntas, tenente-general Greg Bilton, disse que um navio espião chinês foi localizado no dia anterior na costa nordeste da Austrália, aparentemente para monitorizar as manobras militares, que decorrem até 04 de agosto, com treinos em terra e mar.

Os Estados Unidos destacaram a zona Ásia-Pacífico no centro da sua nova estratégia global, perante a crescente influência da China, assumindo que pretendem fortalecer sua presença na região.

Os Estados Unidos e a Austrália, tal como o Reino Unido, concluíram uma aliança estratégica, AUKUS, que permitirá às Forças Armadas australianas ter acesso a submarinos movidos a energia nuclear.

O secretário da Marinha dos EUA, Carlos Del Toro, disse que as manobras conjuntas enviam uma mensagem à China de que os aliados dos Estados Unidos estão a cooperar para defender a sua segurança e os valores democráticos.

"A mensagem mais importante que a China pode tirar deste exercício e de qualquer coisa que os nossos aliados e parceiros façam juntos é que estamos extremamente ligados pelos valores fundamentais que existem entre as nossas nações", disse Del Toro.

"Este será o exercício logístico mais significativo entre a Austrália e os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial", acrescentou Richard Marles, secretário da Marinha australiano.

Em declarações a jornalistas, Del Toro e Marles mostraram-se otimistas sobre o progresso do AUKUS, sublinhando que o relacionamento militar entre os aliados deverá intensificar-se nos próximos tempos.