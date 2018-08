Austrália e Nova Zelândia enviam 188 bombeiros para combater incêndios nos EUA

Lusa03 Ago, 2018, 07:29 | Mundo

De acordo com o comissário dos serviços de incêndios rurais do estado australiano de Nova Gales do Sul, Shane Fitzsimmons, 188 bombeiros vão juntar-se ao dispositivo de combate aos incêndios no oeste dos estados Unidos.

De acordo com as autoridades, os operacionais australianos e neozelandeses vão ficar seis semanas nos Estados Unidos.

Várias dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas perante o avanço das chamas, principalmente no norte da Califórnia e nas montanhas de San Jacinto, no sul daquele estado.

Nesta quinta-feira à noite, as autoridades californianas emitiram uma ordem de evacuação da área ao longo da Floresta Nacional de Mendocino. De acordo com a KCRA-TV, cerca de 14.000 pessoas receberam a indicação para abandonarem as suas casas.

Um novo incêndio perto da cidade de Dufur, Oregon, quase triplicou de tamanho durante a noite de quinta-feira. De acordo com as autoridades, pelos menos 400 pessoas tiveram de abandonar as suas casas.

Aquele que é o terceiro grande incêndio no Oregon este verão já devastou cerca de 323 quilómetros quadrados e vitimou uma pessoa.

Um outro incêndio no norte da Califórnia, que já lavra há mais de dez dias na região e que causou a morte a seis pessoas, ganhou força durante a noite de quinta-feira, segundo o Departamento Florestal e de Proteção de Incêndios da Califórnia.

Já o incêndio nos arredores da cidade de Redding consumiu uma área de cerca de 518 quilómetros quadrados, tornando-se o sexto maior fogo de sempre na Califórnia. De acordo com as autoridades, mais de 1.600 casas estão ameaçadas.

Cerca de 40% do incêndio encontra-se controlado, afirmaram as autoridades.