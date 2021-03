Austrália e Singapura negoceiam "bolha de viagem"

A informação foi avançada pelo vice-primeiro-ministro, Michael McCormack, na televisão pública ABC. "".A Austrália tinha fechado as fronteiras no início da pandemia para evitar quaisquer surtos no território. As pessoas sem cidadania australiana não podem entrar no país, com algumas exceções.de acordo com o The Sydney Morning Herald.O jornal também noticia que Camberra espera que os visitantes de outros países, que cheguem ao território para estudar ou em viagem de negócios, bem como os cidadãos que regressam ao país possam passar as duas semanas de quarentena em Singapura antes de voarem para a Austrália.Este requisito de quarentena hoteleira de 14 dias na Austrália para chegadas tem colocado obstáculos ao regresso de dezenas de milhares de australianos no estrangeiro, uma vez que o país não pode lidar com tal fluxo.A Austrália teve por uma vez uma "bolha de viagem" de sentido único com a Nova Zelândia, permitindo que os neozelandeses viajassem para a Austrália sem quarentena, embora este programa tenha sido suspenso várias vezes durante os surtos.

A Austrália registou quase mil mortos e mais de 29 mil infetados desde o início da pandemia, enquanto Singapura identificou o triplo dos casos, mas apenas 29 óbitos.