Austrália eleva laços com Vietname ao mais alto nível diplomático

"A elevação dos nossos laços a Parceria Estratégica Global coloca a Austrália e o Vietname entre os parceiros mútuos mais importantes", declarou o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, numa conferência de imprensa em Camberra, juntamente com o homólogo vietnamita, Pham Minh Chinh.

O reforço dos laços entre Austrália e Vietname, para o mais alto nível diplomático, abrange uma série de questões fundamentais, como defesa, serviços secretos, energia e cooperação económica, bem como questões relacionadas com ambiente, educação, luta contra o tráfico de seres humanos, crime organizado e transformação tecnológica.

Na reunião, os dois países também concordaram em estabelecer uma reunião ministerial anual para cooperar em questões energéticas, especialmente no que diz respeito à cadeia de abastecimento de minerais críticos, considerados fundamentais para a indústria das tecnologias verdes.

"Com a conversão dos laços bilaterais numa Parceria Estratégica Global, o Vietname e a Austrália entraram num novo capítulo da história das relações bilaterais, com elementos de cooperação muito substanciais, eficazes e sustentáveis em todos os domínios", sublinhou o dirigente vietnamita.

Ao reforçar as relações bilaterais com o Vietname, a Austrália segue os passos dos Estados Unidos, que também elevaram os laços diplomáticos ao mais alto nível com a visita do Presidente, Joe Biden, no ano passado.

O Presidente chinês, Xi Jingping, também visitou o Vietname no final de 2023 para reforçar os laços com o país do Sudeste Asiático, que se encontra numa zona estratégica do mar do Sul da China e deverá tornar-se a 28.ª maior economia do mundo até 2030.

Este anúncio surgiu depois de uma cimeira especial entre a Austrália e a Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em Melbourne, que terminou na quarta-feira com um apelo à estabilidade no mar do Sul da China, onde os confrontos entre navios chineses e filipinos têm vindo a aumentar.

Pequim reivindica a quase totalidade do mar do Sul da China, rico em recursos naturais e uma via fundamental para o comércio mundial, por "razões históricas", disputando também território com Malásia, Vietname, Taiwan e Brunei.

A cimeira especial assinalou os 50 anos de relações entre a Austrália e a ASEAN, um bloco fundado em 1967 e atualmente composto pelo Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietname e Myanmar (antiga Birmânia), tendo ainda sido estabelecido um roteiro para a adesão de Timor-Leste.