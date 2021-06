Austrália entrega mais 65 mil doses de vacinas a Timor-Leste

"Orgulhamo-nos de fornecer vacinas AstraZeneca seguras fabricadas pela Austrália a Timor-Leste e a outros vizinhos da região, numa altura em que o fornecimento global de vacinas está limitado", afirmou a embaixada australiana em Díli, na página oficial na rede social Facebook.

A Austrália lembrou o avanço do programa de vacinação em Timor-Leste, com mais de 226 mil pessoas já vacinadas, especialmente em Díli, onde a covid-19 está mais prevalente.

"O foco inicial em Díli está a mostrar resultados, com os números de casos na capital a descerem nas últimas semanas. É ótimo ver as vacinas cada vez mais disponíveis nos municípios também", indicou.

Desde o inicio do programa de vacinação, em abril, já chegaram a Timor-Leste 359.800 vacinas.

Além das vacinas oferecidas pela Austrália, Timor-Leste recebeu 124.800 doses da AstraZeneca oferecidas no quadro do mecanismo COVAX e mais 100 mil doses da Sinovac oferecidas pela China.

De acordo com os dados mais recentes, 200.382 pessoas (26,5% da população com mais de 18 anos) tinham recebido, até terça-feira de manhã, a primeira dose da vacina, e 25.646 pessoas (3,40%) já com as duas doses.

Em Díli, receberam a primeira dose 110.442 pessoas (51,7% da população com mais de 18 anos) e 13.996 pessoas já têm as duas doses (6,55%).

Timor-Leste conta 790 casos ativos da covid-19, a maioria em Díli. Desde o início da pandemia, o país contabilizou 22 mortes 9.118 casos.

O país está a cumprir o 14.º período de 30 dias de estado de emergência.

O Parlamento Nacional aprovou hoje, com 39 votos a favor e 20 abstenções, autorizar o Presidente timorense, Francisco Guterres Lú-Olo, a renovar o estado de exceção por mais 30 dias, entre sexta-feira e 31 de julho.

Depois do chefe de Estado decretar o estado de emergência, o executivo timorense deverá decidir em Conselho de Ministros as medidas a aplicar.

Atualmente, há duas cercas sanitárias em vigor, em Díli e Baucau, além de outras restrições.