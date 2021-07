Austrália envia mais 40 mil doses de vacina para Timor-Leste

As doses que chegam a Díli somam-se às 135 mil que o governo australiano já enviou anteriormente, no âmbito de um programa alargado de apoio à vacinação e à resposta à covid-19 no Pacífico e em Timor-Leste



Em comunicado conjunto, a ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Marisa Payne e o ministro de Desenvolvimento Internacional e do Pacífico, Zed Seselja, anunciaram esta semana que a Austrália vai enviar para a região 15 milhões de doses da vacina até meados de 2022.



"Esta dotação até 15 milhões de doses para o Pacífico e Timor-Leste permitirá à Austrália cumprir o nosso compromisso de garantir que os países do Pacífico e de Timor-Leste podem alcançar uma cobertura abrangente das vacinas", refere a nota.



Até agora a Austrália já ofereceu mais de meio milhão de doses de vacinas a países do Pacífico e a Timor-Leste, no âmbito de um programa de apoio que inclui ainda equipamento essencial, financiamento e assistência técnica à vacinação.



"A segurança sanitária e a recuperação económica da nossa região estão fortemente ligadas à Austrália. Como parceiros, vizinhos e amigos, estamos empenhados nesta parceria em curso, à medida que continuamos a apoiar a resiliência regional e lançamos as bases para a recuperação económica da nossa região", refere o comunicado.



Até 6 de julho as autoridades timorenses já administraram quase 245 mil doses do total de 359.800 recebidas até ao momento no país.