Austrália exige investigação a incidente com laser contra avião militar. Pequim fala em "informações falsas"

De acordo com o Departamento de Defesa da Austrália, dois navios da marinha chinesa estavam a navegar ao largo da costa norte da Austrália na quinta-feira quando um deles apontou um laser a um avião de vigilância australiano, o que “poderia ser fatal”.Morrison disse esta segunda-feira que o navio da marinha chinesa estava tão perto da costa australiana que possivelmente poderia ter sido visto da costa, e exigiu uma investigação chinesa completa.“São eles que precisam de prestar esclarecimentos, não apenas para a Austrália, mas a pensar em todos os países da nossa região”, afirmou o primeiro-ministro australiano. “Pode acontecer a qualquer outra pessoa que esteja simplesmente a fazer vigilância normal da sua própria Zona Económica Exclusiva”, acrescentou.

China acusa Austrália de espalhar desinformação

Segundo Pequim, o navio estava a cumprir a lei internacional e as suas deslocações eram “perfeitamente legítimas e legais”.Na reportagem do, a China não nega explicitamente que tenha utilizado um laser contra a aeronave australiana, mas disse que seria normal que um navio de guerra usasse um telémetro a laser se uma aeronave chegasse perto de uma embarcação., disse oatribuindo a declaração a Song Zhongping, um especialista militar chinês e comentador de televisão.Este não é o primeiro incidente com lasers a ser denunciado por parte da Austrália. Em 2019, pilotos australianos disseram que foram várias vezes alvo de lasers comerciais durante missões no Mar da China Meridional.

Alguns dos pilotos alvo de ataques a laser relatam terem sentido episódios de desorientação, dor, espasmos, falhas na visão e até cegueira temporária.

O incidente ameaça degradar as relações bilaterais, tensas há vários anos por disputas comerciais, mas sobretudo diplomáticas, com Pequim com uma visão negativa do fortalecimento da aliança entre australianos e norte-americanos para conter a influência chinesa na região Ásia-Pacífico.

As tensões militares entre a China e a Austrália aumentaram em novembro, quando Camberra anunciou que iria assinar um acordo com os Estados Unidos e o Reino Unido para adquirir submarinos movidos a energia nuclear. Na altura, Pequim disse que a Austrália devia “considerar seriamente se queria ter a China como parceira ou uma ameaça”.