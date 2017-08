Austrália expressa preocupação sobre programa balístico da Coreia do Norte

Lusa 09 Ago, 2017, 08:26 | Mundo

"Todos sabemos que um conflito seria devastador e teria consequências catastróficas", disse Turnbull aos jornalistas responsabilizando o regime de Kim Jong-Un que, frisou, mantém o programa de armamento nuclear.

"Elas atuam ilegalmente contra inúmeras resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A conduta ilegal do regime é provocadora e perigosa e é uma ameaça à paz na região", acrescentou Malcolm Turnbull.

O primeiro-ministro australiano reagiu desta forma às posições da Coreia do Norte que ameaçou atacar as bases militares dos Estados Unidos em Guam, no Pacífico, numa altura em que o presidente norte-americano, Donald Trump, avisa que vai enviar bombardeiros B-1B para península coreana.

Um porta-voz militar norte-coreano assegurou que o país analisa "um plano operacional de fogo" à volta de Guam, com mísseis de médio alcance Hawsong-12 para confinar as forças dos Estados Unidos às bases situadas na ilha do Pacífico.

A ministra dos Negócios Estrangeiros de Camberra, Julie Bishop disse também que qualquer ameaça de conflito é "profundamente perturbadora" e que se um míssil de Pyongyang consegue atingir território dos Estados Unidos também pode, do mesmo modo, servir para atacar a Austrália.

Bishop apelou à tranquilidade e defendeu a implementação, de forma integral, das sanções do Conselho de Segurança da ONU para forçar a Coreia do Norte a abandonar os projetos nucleares.

O líder da Coreia do Norte ordenou o lançamento de 14 mísseis desde janeiro, dois dos quais com alcance intercontinental e, supostamente, com capacidade para atingir o território dos Estados Unidos.

Mesmo assim, os mísseis norte-coreanos estariam sujeito ao sistema de interceção dos Estados Unidos no Pacífico.