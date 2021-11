Austrália. Foi revelada a identidade do homem que raptou menina

Foi revelada a identidade do homem acusado do rapto da menina de quatro anos na Austrália. Chama-se Terence Kelly e vive na mesma localidade da criança. É descrito como um homem tranquilo. Um dos vizinhos disse tê-lo visto a comprar fraldas, mas não fez qualquer ligação com o desaparecimento de Cleo Smith.