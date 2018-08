Austrália. Igreja rejeita revelar casos de abuso denunciados em confissões

RTP31 Ago, 2018, 17:58 / atualizado em 31 Ago, 2018, 18:05 | Mundo

Em 2012, foi anunciado que seria aberta uma Comissão Real - equivalente a uma comissão de inquérito na Austrália - para averiguar a resposta institucional do abuso sexual de menores na Austrália. O relatório daí resultante mostrou que 4029 pessoas afirmaram ter sido vítimas de abuso sexual por parte de instituições religiosas enquanto eram menores.



Destas vítimas, 2489 declararam que o abuso foi feito por parte de membros de instituições católicas, 594 por elementos de instituições anglicanas e outros 294 por responsáveis de instituições do Exército da Salvação.



Uma vez que a maior parte das alegações de abuso está relacionada com a Igreja Católica, o relatório fazia várias recomendações à Igreja australiana para que alterasse este paradigma.



Na lista de recomendações, a Comissão sugeria que os clérigos católicos enfrentassem acusações criminais caso soubessem de casos de abuso sexual por via de confissões. Também lhes foi recomendado que considerassem o celibato como uma opção.



No relatório podia ler-se que, ainda que o celibato não seja "uma causa direta para o abuso sexual de menores”, este fator “contribuiu para a ocorrência de abusos, especialmente quando combinado com outros fatores”.

Igreja aceita “98 por cento das recomendações”

Esta sexta-feira, a Igreja Católica australiana respondeu à lista de recomendações da comissão em comunicado.



Apesar de aceitar “98 por cento das recomendações da Comissão Real”, a Igreja recusou-se a aceitar a recomendação 7.4, onde se previa que os padres quebrassem o anonimato da confissão caso alguém confessasse ter abusado de um menor.



“É contrário à nossa fé e prejudicial à liberdade religiosa. Comprometemo-nos a salvaguardar as crianças e as pessoas vulneráveis ao mesmo tempo que mantemos o selo da confissão”, pode ler-se no comunicado.





Ainda que não se remova o selo da confissão, a Igreja está disposta a admitir os erros do passado e fazer as alterações necessárias para recuperar a confiança do público, afirmou o arcebispo Mark Coleridge, presidente da Conferência dos Bispos Católicos da Austrália.



“Não haverá mais encobrimentos. Vamos responder rapidamente às acusações, melhorar a estrutura governamental, ser mais transparentes – e vamos ouvir. Sabemos que apenas as ações, e não apenas as palavras, podem reconstruir a confiança”, declarou o arcebispo à CNN