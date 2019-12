Austrália. Incêndio fora de controlo ameaça Sydney

Foto: John Mair - Reuters

Estão fora de controlo os incêndios na Austrália. Os fogos atingem sobretudo o leste do país já há várias semanas, com as autoridades a admitirem grandes dificuldades no combate às chamas. Uma das situações mais dramáticas vive-se mesmo às portas de Sydney.