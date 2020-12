Austrália insiste em inquérito robusto da OMS apesar de tensões com China

”, afirmou ao Guardian um porta-voz do departamento de saúde.



“Precisamos de conhecer os detalhes que apenas um relatório independente que permitira compreender sobre qual a origem do vírus, como lidar com ele e sobre a transparência com que as informações foram partilhadas”, afirmou a 19 de abril a ministra dos Negócios Estrangeiros da Austrália.

No entanto, em maio a China acabou por se juntar à maioria dos outros países para apoiar um inquérito elaborado pela União Europeia e co-patrocinado pela Austrália, mas adotou uma série de ações comerciais contra vários sectores de exportação australianos ao longo do ano e rejeitou todos os apelos de Camberra para negociações ministeriais.Um painel de avaliação independente co-presidido pela ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Helen Clark, deve apresentar, em janeiro, à Organização Mundial da Saúde um relatório provisório.“A Austrália também continuará a trabalhar com todos os Estados membros do conselho executivo para reforçar as expetativas de uma avaliação robusta, independente e abrangente da resposta à Covid-19 e para fortalecer a capacidade da OMS de prevenir, mitigar e responder a futuras pandemias”, acrescentou o porta-voz.A OMS organizou separadamente um estudo global sobre as origens da Covid-19. Dez especialistas internacionais, entre os quais o professor Dominic Dwyer especialista em doenças infeciosas da Universidade de Sidney, estão a trabalhar nesse estudo cientifico em colaboração com cientistas chineses.

Guerra comercial

O Governo de Scott Morrison tem afirmado repetidamente que não vai negociar a soberania da Austrália e que não se vai curvar frente à pressão económica exercida pela China.No entanto, alguns críticos do Governo australiano censuram a forma como o primeiro-ministro está a lidar com a situação e argumentam que as intervenções pioram o relacionamento com Pequim.Na passada semana, mais de 50 navios com carvão estavam parados na costa da China, impedidos de descarregar devido a uma proibição de importação imposta pelo Governo de Pequim, apesar de o país enfrentar uma escassez de carvão e um dos piores apagões de energia em anos.