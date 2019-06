Austrália. Jornalistas investigados por revelação de documentos militares

RTP05 Jun, 2019, 11:26 / atualizado em 05 Jun, 2019, 11:28 | Mundo

Os escritórios da ABC em Sydney foram esta quarta-feira alvo de uma rusga. As autoridades policiais fizeram cumprir dois mandados de busca a dois repórteres e ao diretor de informação da estação. A legislação australiana proíbe expressamente a divulgação de informação secreta ou confidencial por parte de funcionários do Governo, o que enquadra as diligências da polícia.



Na véspera a polícia revistara a casa, o computador e o telemóvel da editora de política do Sunday Telegraph, Annika Smethurst, numa diligência relativa à "alegada publicação de informação confidencial (…) com o potencial de comprometer a segurança nacional".





A rusga à casa da jornalista terá sido a primeira ação do género em mais de dez anos. As autoridades afiançam, todavia, que as duas buscas não estão relacionadas.







Afghan Files - publicada a partir de 10 de julho de 2017 - que apontavam para má conduta das forças australianas no Afeganistão. A origem dos mandados de busca estará na publicação de centenas de páginas de documentos militares passados à ABC. De acordo com esta estação australiana, a busca estará relacionada com uma série de reportagens de investigação intituladas- publicada a partir de 10 de julho de 2017 - que apontavam para má conduta das forças australianas no Afeganistão.





Os documentos revelam operações clandestinas no país, incluindo casos em que crianças e homens desarmados foram mortos. O Exército australiano e o anterior secretário da Defesa repudiaram a fuga de informação.

Possível ataque à liberdade de imprensa





Aliança de Media, Entretenimento e Artes da Austrália já veio condenar esta operação, que classifca como "um ataque ultrajante contra a liberdade de imprensa". E continuou: "Buscas policiais a jornalistas estão a ser normalizadas e isso têm de parar. Isto é um ataque ao direito do público de saber".



Ainda na terça-feira Ben Fordham, da estação de rádio 2GB, revelou que o Governo estava a investigar como obteve a informação de que seis barcos que transportavam requerentes de asilo tinham tentado chegar à Austrália, vindos do Sri Lanka.



Em 2018, Annika Smethurst publicou um artigo que revelava uma proposta secreta do Governo para expandir os poderes do Australian Signals Directorate, um serviço de informações, o que permitiria alargar a recolha de dados dos cidadãos australianos.



"Os australianos têm o direito de saber o que os seus governos fazem em seu nome. Isto inclui claramente os planos das agências governamentais para espiar digitalmente os australianos e piratearem os seus emails, contas bancárias e mensagens", disse Marcus Strom, o diretor da Aliança de Media. da Austrália já veio condenar esta operação, que classifca como "um ataque ultrajante contra a liberdade de imprensa". E continuou: "Buscas policiais a jornalistas estão a ser normalizadas e isso têm de parar. Isto é um ataque ao direito do público de saber".Ainda na terça-feira, da estação de rádio 2GB, revelou que o Governo estava a investigar como obteve a informação de que seis barcos que transportavam requerentes de asilo tinham tentado chegar à Austrália, vindos do Sri Lanka.Em 2018, Annika Smethurst publicou um artigo que revelava uma proposta secreta do Governo para expandir os poderes do, um serviço de informações, o que permitiria alargar a recolha de dados dos cidadãos australianos."Os australianos têm o direito de saber o que os seus governos fazem em seu nome. Isto inclui claramente os planos das agências governamentais para espiar digitalmente os australianos e piratearem os seus emails, contas bancárias e mensagens", disse Marcus Strom, o diretor da Aliança de Media.



Por sua vez, em comunicado, o director da ABC, David Anderson, disse que a emissora permanece "fiel aos seus jornalistas e vai proteger as suas fontes e continuar a informar sem medo ou favorecimentos à segurança nacional e a problemas de espionagem quando há um interesse público claro".

