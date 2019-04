Austrália lança alerta sobre salmonela em ovos orgânicos, terceiro caso este ano

Lusa07 Abr, 2019, 09:47 | Mundo

Os lotes da Southern Highland Organic Eggs, originários da Austrália, estavam a ser recolhidos pela empresa Synergy Produce das principais cadeias de supermercados Woolworths e IGA, além de outros retalhistas, de acordo com um comunicado da autoridade alimentar daquele estado.

"A recolha [dos lotes] deve-se à potencial contaminação microbiana (salmonella enteritidis)" e produtos alimentares contaminados com a bactéria "podem causar doenças se consumidos", sublinharam as autoridades.

"Os consumidores não devem comer este produto. Qualquer consumidor preocupado com sua saúde deve procurar orientação médica e devolver os produtos ao local de compra para um reembolso total", acrescentaram.

Esta é a terceira ordem de retirada do mercado de produtos de ovos contaminados este ano.

Em março, pelo menos cinco pessoas entre 20 e 80 anos contraíram `salmonela enteritidis` ligada a ovos da Bridgewater Poultry, do estado de Victoria. Em fevereiro, as autoridades aconselharam os consumidores a não consumirem os ovos marcados com um rótulo "BEC" ou "BEC115", também devido a um elevado receio de contaminação.

JMC // JMC