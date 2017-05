Austrália mantém nível de alerta terrorista em provável

Lusa 24 Mai, 2017, 07:27 | Mundo

A decisão foi tomada na reunião na noite passada da comissão de segurança nacional australiana, na qual participaram, além do primeiro-ministro, Malcolm Turnbull, e de parte do seu gabinete, membros da polícia federal, os serviços de informações e as forças armadas.

"A recomendação, e [de acordo com] o conversado recentemente (...) com o diretor geral de segurança e o meu coordenador antiterrorista, é que a ameaça terrorista se mantém em provável", afirmou Turnbull à emissora ABC.

As autoridades australianas trabalham com as das Nova Zelândia na coordenação policial, dos serviços secretos e operadores de instalações para reforçar a segurança em vários eventos, incluindo festivais e jogos de râguebi.

A segurança nestes locais está "sob constante avaliação e haverá um aumento da presença da polícia neste tipo de eventos", disse o primeiro-ministro.

Em setembro de 2014, a Austrália elevou o alerta terrorista para alto e aprovou uma série de leis antiterroristas para evitar atentados em território australiano.

Desde então, o país sofreu quatro ações violentas e desmantelou 12 planos para cometer atentados.