Austrália. Marinha evacua cidade de Mallacoota

Foram dois os navios que começaram a evacuar a cidade devido ao perigo crescente dos incêndios. Segundo o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison “é esperado que 1000 pessoas sejam resgatadas da zona durante esta tarde”.







A marinha Australiana informou que os resgatados vão ser levados para Western Port, a cerca de 16 horas do local de onde se encontravam.







O deputado Darren Chester diz que esta é uma “realocação de civis em massa e sem precedentes”, citado pela BBC.





O líder do estado de Vitória, Daniel Andrews aconselhou os cidadãos a abandonarem a região, uma vez que se prevê que “existam tempestades e ventos fortes para o fim de semana, levando ao que as autoridades dizem ser um perigo para os incêndios”.





O Governo australiano já declarou estado de emergência para os próximos dias devido ao agravamento das condições climatéricas, que vão dificultar o combate aos incêndios. Entre as zonas de maior risco para a população estão os estados de Vitória, Nova Gales de Sul e o Sul da Austrália.

Primeiro-ministro atacado por ir de férias

Depois de ter sido criticado por ir de férias para o Havai durante os incêndios, Scott Morrison tem sido alvo de várias críticas que o responsabilizam pelo agravamento da situação do país, devido às mudanças que fez nas políticas climáticas do país.







Numa visita a Cobargo, em Nova Gales do Sul, vários locais insultaram o primeiro-ministro australiano, questionando-o sobre a falta de dinheiro no combate aos incêndios “no nosso pequeno canto de Nova Gales do Sul” e “como é possível ter apenas quatro carros para defender a nossa cidade”.







A visita de Morrison à pequena cidade no estado de Nova Gales do Sul teve de ser encurtada devido aos ataques da população ao líder australiano.





Ao entrar no carro para abandonar a cidade, Scott Morrison ouviu frases como “És um idiota. Não vais ter um único voto nesta zona”.

Numa conferência de imprensa esta sexta-feira, Morrison afirmou que percebia a atitude e a raiva da população. O primeiro-ministro australiano diz que a população está “a sofrer imenso” e “é normal que tenham bastante raiva”.





Para Anthony Albanese, líder da oposição, o Governo “não está a fazer o suficiente”.







Morrison garante que a Austrália está a lidar com a questão dos incêndios “muito melhor do que a maioria dos países”.







Desde setembro, os incêndios já fizeram 20 mortos nas regiões de Nova Gales do Sul e Vitória e dezenas de desaparecidos. Cerca de 1300 casas ficaram destruídas.