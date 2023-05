Austrália. Morreu idosa de 95 anos eletrocutada por polícia num lar

White deverá comparecer em tribunal dia 5 de julho. É acusado de agressão, de agressão que resultou verdadeiros danos físicos e de causar danos corporais graves de forma irresponsável, crimes pelos quais incorre num cúmulo jurídico de até 10 anos de prisão.





Os incidentes ocorreram quarta-feira passada, quando, em resposta a um alerta, White, de 33 anos, se deslocou com outro agente a Yallambee Lodge, um lar de terceira idade em Cooma, Nova Gales do Sul, especializado em residentes com necessidades de maiores cuidados, incluindo demência.

O alerta referia que. Kristian White terá acionado oquando a idosa se dirigiu na sua direção.Na primeira comunicação sobre a ocorrência, a polícia afirmou que a senhora Nowland estava "armada" com uma faca de carne. Na sexta-feira, as autoridades confirmaram que

Após ser eletrocutada, Clare Nowland caiu e ficou gravemente ferida, partindo a cabeça. A polícia alega alega que os ferimentos resultaram da queda no chão e não da descarga elétrica da arma de atordoamento taser.







O incidente está a ser investigado cabendo agora a um médico-legista determinar a causa da morte numa autópsia. Imagens não divulgadas





A polícia de New South Wales comunicou "com grande tristeza o falecimento de Clare Nowland, de 95 anos, em Cooma, esta noite".



"A senhora Nowland morreu pacificamente no hospital pouco depois das 19h00 de hoje, rodeada de família e amigos que pediram privacidade durante este período difícil", referiu o comunicado.







Em conferência de imprensa esta quarta-feira, a comissária da polícia de NSW, Karen Webb, descreveu o sucedido como um "incidente desagradável".





"Isto tem sido traumático para todos na força policial", afirmou Webb aos jornalistas. "A comunidade de New South Wales confia na sua força policial... este é incidente isolado entre dois milhões de chamadas de assistência que recebemos todos os anos", lembrou.





A comissária tem-se recusado a divulgar as imagens do que aconteceu captadas pela câmaras incorporadas nas fardas dos agentes, enquanto os investigadores não tiverem coligido todos os dados.







Afiançou aos jornalistas que ela própria ainda não as viu.

Webb agradeceu ainda aos detetives que têm "trabalhado sem descanso" para investigar o sucedido e confirmou queO agente encontra-se suspenso sem vencimento e mantém-se na corporação. A comissária defendeu esta decisão, lembrando que todos são inocentes até prova em contrário.

"Ele tem a mesma oportunidade que qualquer outro cidadão e o seu contrato continuará sob avaliação, mas para já permanece suspenso do seu local de trabalho", disse Karen Webb.

Debate nacional



A violência de que foi vítima a mulher idosa e incapacitada desencadeou ume a competência da equipa de cuidadores dos idosos.A polícia é autorizada a disparar armas daquele tipo quando há vidas em perigo.A ministra da polícia de NSW, Yasmin Catley, exprimiu as suas condolências à família Nowland, esta quarta-feira à noite."Em nome do governo de NSW, gostaria de endereçar as minhas sinceras condolências à família Nowland pela perda da sua amada mãe, avó e bisavó, Clare Nowland", afirmou Catley."A nossa simpatia e pensamentos são extensíveis também à comunidade de Cooma, aos amigos da senhora Nowland, assim como aos residentes e cuidadores de Cooma Yallambee Lodge.durante o seu luto e apelamos as pessoas a respeitar a sua privacidade nesta altura", acrescentou.