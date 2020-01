Austrália. NASA mostra um terço de paraíso selvagem queimado

A ilha, situada na costa sul da Austrália, é famosa pela sua natureza e pelas reservas naturais protegidas, que servem de abrigo a vários animais selvagens como leões-marinhos, coalas e várias espécies de aves.Os incêndios chegaram à ilha no final do passado mês de dezembro, e já causaram a morte de duas pessoas, destruíram 56 casas e danificaram centenas de edifícios, avança o Governo da Austrália do Sul, citado pela CNN.. Número que representa metade da população de marsupiais que habitam na ilha.A ilha era considerada como um refúgio seguro para os coalas, uma vez que estava isenta de clamídia, uma doença que é muito comum entre os coalas, e que pode causar cegueira, infertilidade ou até mesmo a morte destes animais.Os incêndios na Austrália já destruíram cerca de 7.3 milhões de hectares e mataram cerca de 500 mil milhões de animais em Nova Gales do Sul, avança a Universidade de Sydney, citada pela CNN.

24 suspeitos de envolvimento nos incêndios

A CNN afirma que a polícia australiana acusou pelo menos 24 pessoas de iniciar propositadamente os incêndios no Estado de Nova Gales do Sul.