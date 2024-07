Austrália nomeia representantes para enfrentar antissemitismo e islamofobia

Um enviado semelhante vai ser nomeado em breve para combater a islamofobia na Austrália, disse aos jornalistas o primeiro-ministro, Anthony Albanese, no Museu Judaico de Sydney.

Caberá aos dois representantes promover a coesão social, reforçou.

Albanese nomeou a advogada Jillian Segal como "enviada especial para combater o antissemitismo na Austrália" durante três anos.

Segal considerou chocantes as estatísticas sobre o antissemitismo na Austrália.

As denúncias de antissemitismo aumentaram 700% logo depois de os militantes do Hamas terem desencadeado a guerra em Gaza, atacando Israel em 07 de outubro, e continuam a ser 400% a 500% mais elevadas do que antes do conflito, afirmou a enviada especial.

Os relatos incluem boicotes e a vandalização de empresas de propriedade judaica, bem como a exclusão de artistas judeus e proibições nas redes sociais que restringem a visibilidade destes, indicou Segal.

"Infelizmente, não existe uma resposta única para o problema perene do antissemitismo", disse.

"Mas a criação desta função mostra a determinação do Governo em enfrentar este mal e garantir que ele não corroa a bondade que existe na nossa sociedade", acrescentou.