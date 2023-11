Austrália oferece visto a residentes de Tuvalu deslocados pelas alterações climáticas

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, e o primeiro-ministro de Tuvalu, Kausea Natano, acertaram detalhes sobre um “acordo inovador” durante a 52ª reunião de líderes do Fórum das Ilhas do Pacífico, a decorrer nas Ilhas Cook.







Os cidadãos da nação do Pacífico ameaçada pelas alterações climáticas vão receber “direitos especiais” para viver e trabalhar na Austrália, sob um tratado histórico.







O tratado da União Falepili - palavra tuvaluana que se refere à boa vizinhança, cuidado e respeito mútuo - foi descrito por Albanese como “o acordo mais significativo de sempre entre a Austrália e uma nação insular do Pacífico”.





“Será considerado um dia importante em que a Austrália reconheceu que fazemos parte da família do Pacífico”, vincou o primeiro-ministro australiano, acrescentando que Camberra respondeu aos “pedidos graciosos de Tuvalu” para realojar alguns dos seus cidadãos com" vistos de residência permanente".







Albanese acrescentou que a União reconhece os “desafios especiais e únicos” enfrentados por Tuvalu e a sua exposição às alterações climáticas, incluindo o "afastamento geográfico e os escassos recursos naturais".



Acordo inovador

Albanese saudou o “acordo inovador” que estabelece a concessão de vistos a 280 pessoas de Tuvalu por ano. Estes cidadãos terão permissão para rumarem à Austrália sob uma via de mobilidade especial.







Tuvalu decidirá quais os residentes que terão acesso aos vistos, mas as autoridades australianas também irão fazer verificações de segurança relativamente aos potenciais destinatários.





Nos termos do acordo, a Austrália compromete-se a fornecer acesso à educação, cuidados de saúde e rendimento e apoio familiar instantaneamente aos tuvaluanos, desde o momento da chegada.







A parceria foi solicitada pelo Governo de Funafuti, disse o primeiro-ministro australiano, “para salvaguardar o futuro do povo, da identidade e da cultura de Tuvalu”.





“É por isso que estamos a ajudar na adaptação, mas também estamos a proporcionar a segurança que estas garantias representam para o povo de Tuvalu, que quer preservar a sua cultura, quer preservar a sua própria nação no futuro”, salientou.





Além do novo visto, o acordo inclui um compromisso de 16,9 milhões de dólares australianos para expandir a massa terrestre da principal ilha de Tuvalu em seis por cento, procurando-se assim reforçar a resistência à esperada subida do nível do mar.







O compromisso assinado enquadra também a ajuda de Camberra à nação do Pacífico em caso de emergências, que incluem grandes desastres naturais, pandemias e agressões militares.





Em troca desta garantia de segurança, Tuvalu deverá garantir entendimento e parcerias necessárias com qualquer outro estado ou entidade caso haja questões relacionadas com a segurança e a defesa.





Este reforço de laços entre os dois países é visto como uma vitória estratégica para o Governo australiano, já que a China tem procurado expandir a sua influência junto dos países insulares do Pacífico.



Ameaça das alterações climáticas

A pequena nação insular do Pacífico tem cerca de 11.200 residentes num território que está ameaçado pela subida das águas. Tuvalu é constituído por um conjunto de nove atóis baixos e está identificado pelo Banco Mundial e pelas Nações Unidas como um Estado em risco de ficar totalmente despovoado.





Um dos exemplos é o atol de Funafuti, em Tuvalu, que está a ver a área terrestre a diminuir por causa do aumento do nível do mar induzido pelo aquecimento global. Estima-se que, até 2050, metade da área terrestre da capital, Funafuti, seja inundada diariamente pelas marés.







Funafuti ameaçada com a subida do nível das marés | Mick Tsikasvia - Reuters







Para Natano, este tratado “não é apenas um marco, mas um salto gigante na missão conjunta para garantir a estabilidade, sustentabilidade e prosperidade regional”.



Por sua vez, Albanese acredita que foi aberto um precedente para novos acordos com outras nações do Pacífico. Porém, deixou claro que esse entendimento teria de ser “construído especificamente” para cada país.







Entretanto, enquanto a Austrália inclui no compromisso uma maior cooperação no Projeto de Adaptação Costeira de Tuvalu, Camberra sofre pressões para tomar medidas contra o seu setor de combustíveis fósseis, com a aprovação de novos projectos energéticos de carvão em curso.