Austrália. Primeiro-ministro pede desculpa por ter ido de férias durante incêndios

Scott Morrison foi bastante criticado depois de surgirem rumores de que o primeiro-ministro estava de férias no Hawai. As redes sociais foram o principal local onde as criticas a Morrison surgiram. Hashtags como #WhereisScoMo (Onde está Scott Morrison) ou #WhereTheBloodyHellAreYou (Onde é que tu estás) tornaram-se bastante populares entre os internautas.



Centenas de pessoas juntaram-se à residência oficial de Morrison para protestar a pausa feita pelo primeiro-ministro, considerando que esta não foi a melhor altura para ir de férias.



Os rumores de que o primeiro-ministro está de férias no Hawai foram negadas pelo seu gabinete, conta a BBC.

Contudo, esta sexta-feira, Morrison confirmou à estação de rádio australiana 2GB que estava no Hawai com a família, mas que estava a acompanhar a situação do país relativamente aos incêndios e em relação à erupção do vulcão na Nova Zelândia. . As redes sociais foram o principal local onde as criticas a Morrison surgiram.Centenas de pessoas juntaram-se à residência oficial de Morrison para protestar a pausa feita pelo primeiro-ministro, considerando que esta não foi a melhor altura para ir de férias.Os rumores de que o primeiro-ministro está de férias no Hawai foram negadas pelo seu gabinete, conta a BBC.Contudo, esta sexta-feira, Os ministros do Governo de Morrison têm defendido a pausa do primeiro-ministro, considerando-a “apropriada”.





Esta quarta-feira, Michael McCormack, vice-primeiro-ministro australiano, considera que o primeiro-ministro “tem direito a umas férias” e aconselhou os manifestantes a “fazer algo produtivo”. “Aqueles que estão a gritar deviam ir ajudar quem precisa, fazer uma boa ação”, terminou McCormack.



À estação de rádio, Morrison afirmou que “devido aos últimos acontecimentos” regressará à Austrália assim que lhe seja possível.



Morrison emitiu um comunicado em que pede desculpa “por qualquer ofensa aos australianos afetados pelos incêndios e por ter abandonado o país com a minha família numa altura como esta”.



Scott Morrison e o respetivo Governo têm sido alvo de várias críticas relacionadas com a falta de ação face aos problemas ambientais. Os cientistas afirmam que o clima seco e quente irá contribuir para que os incêndios sejam cada vez mais frequentes.



As críticas ao Governo australiano chegam também a nível internacional. As Nações Unidas consideram que a Austrália está entre os países do G20 que se encontram aquém das promessas que fizeram relativamente à diminuição de emissões.



A Austrália é um dos países com mais emissões de carbono per capita, essencialmente porque ainda depende muito da energia a carvão.



Nova Gales do Sul é a região australiana mais afetada pelos incêndios, com cerca de 100 fogos ativos.



As temperaturas estão a bater recordes. Esta sexta-feira, o sul da Austrália e a região de Victoria atingiram os 47 graus. Na quarta-feira, as temperaturas australianas atingiram as maiores temperaturas de sempre, com uma média de 41.9 graus, e regiões a chegarem as 49.8. Esta quarta-feira,“Aqueles que estão a gritar deviam ir ajudar quem precisa, fazer uma boa ação”, terminou McCormack.À estação de rádio, Morrison afirmou que “devido aos últimos acontecimentos” regressará à Austrália assim que lhe seja possível.Scott Morrison e o respetivo Governo têm sido alvo de várias críticas relacionadas com a falta de ação face aos problemas ambientais. Os cientistas afirmam que o clima seco e quente irá contribuir para que os incêndios sejam cada vez mais frequentes.As críticas ao Governo australiano chegam também a nível internacional.A Austrália é um dos países com mais emissões de carbono, essencialmente porque ainda depende muito da energia a carvão.Nova Gales do Sul é a região australiana mais afetada pelos incêndios, com cerca de 100 fogos ativos.As temperaturas estão a bater recordes. Esta sexta-feira, o sul da Austrália e a região de Victoria atingiram os 47 graus. Na quarta-feira, as temperaturas australianas atingiram as maiores temperaturas de sempre, com uma média de 41.9 graus, e regiões a chegarem as 49.8.