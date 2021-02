Austrália. Primeiro-ministro quer substituir motor de busca da Google pelo da Microsoft

Scott Morrison, o primeiro-ministro australiano, anunciou esta segunda-feira que conversou com o diretor-executivo da Microsoft, Satya Nadella, sobre a hipótese de substituir a Google pelo seu motor de busca, o Bing.r, disse Morrison ao National Press Club da Austrália.“Estas são grandes empresas tecnológicas e o que é importante para a Austrália, na minha opinião, é definirmos as regras certas para o nosso povo”, acrescentou o primeiro-ministro australiano.”, afirmou Morrison.A polémica entre a Google e a Austrália instalou-se depois de a gigante tecnológica ter ameaçado impedir os utilizadores australianos de utilizarem o seu motor de busca caso Camberra não alterasse o seu plano que obriga a multinacional a pagar aos meios de comunicação pelo seu conteúdo.", disse o diretor geral do Google Austrália, Mel Silva, numa audiência perante uma comissão do Senado em Camberra, a 22 de janeiro.A lei, uma das mais restritivas do mundo, prevê sanções de vários milhões de euros em caso de infração e visa o "feed de notícias" do Facebook e as pesquisas da Google.

Embora o Bing seja o segundo motor de busca mais popular da Austrália, ele possui apenas 3,6 por cento das quotas do mercado, segundo a análise da Statecounter. Já a Google conta com 95 por cento.

Em comunicado, a Microsoft confirmou que a reunião por videoconferência com o primeiro-ministro australiano ocorreu na semana passada, mas não divulgou detalhes da conversa.“Reconhecemos a importância de um setor dos media vibrante e de um jornalismo de interesse público numa democracia e reconhecemos os desafios que o setor dos media enfrentou ao longo de muitos anos devido à mudança dos modelos de negócios e das preferências do consumidor”, afirmou a Microsoft.

“Em relação à atual polémica sobre um potencial código de conduta que rege o Google e o Facebook, a Microsoft não está diretamente envolvida e não gostaríamos de comentar sobre o processo em andamento envolvendo o ACCC e essas empresas”, acrescentou a empresa em comunicado, referindo-se à Comissão Australiana de Concorrência e Consumidores, regulador nacional que elaborou o projeto de lei em causa.