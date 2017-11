Austrália "profundamente" preocupada com lançamento de míssil

Lusa29 Nov, 2017, 09:28 | Mundo

"Condenamos as ações da Coreia do Norte e pedimos ao regime [de Pyongyang] que cesse a sua conduta ilegal e provocadora e que regresse à mesa de negociações", realçou a chefe da diplomacia australiana, numa reunião, em Camberra, com membros da Associação de Imprensa Estrangeira, citada pela agência de notícias espanhola Efe.

Bishop também reiterou o seu apoio às pressões diplomáticas e económicas da comunidade internacional para que a Coreia do Norte volte ao diálogo e "às medidas militares adotadas pelos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul para dissuadir a Coreia do Norte para que não cometa atos irracionais e ameaçadores".

A ministra dos Negócios Estrangeiros australiana detalhou ainda que o Governo de Camberra aplicou sanções unilaterais adicionais contra 11 pessoas e nove entidades do país asiático.

O Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos pediram uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas para analisar o mais recente lançamento de um míssil pela Coreia do Norte.

A televisão norte-coreana KCTV anunciou hoje que o projétil lançado na terça-feira pelo regime de Pyongyang é um novo modelo de um míssil balístico intercontinental (ICBM), batizado de Hwasong-15, capaz de alcançar "todo o território dos Estados Unidos", confirmando os dados preliminares do Pentágono.

O míssil foi disparado em direção a leste a partir da província de Pyongan do Sul, a cerca de 25 quilómetros da capital norte-coreana, Pyongyang, por volta das 03:17 (18:17 de terça-feira em Lisboa).

O projétil percorreu cerca de 960 quilómetros, atingindo uma altitude de mais de 4.000 quilómetros, antes de se despenhar no Mar do Japão (denominado de Mar do Leste nas Coreias).

Tal representa a máxima altitude alcançada até à data por um míssil norte-coreano e sinaliza um novo e perigoso avanço do programa norte-coreano.