Austrália quer receber mais trabalhadores timorenses

"Há muita procura de trabalhadores timorenses na Austrália e o que esperamos é que possamos expandir significativamente em breve o número de timorenses que vão para a Austrália trabalhar", disse Bill Costello, que apresentou as suas credenciais em fevereiro.

Costello explicou que a procura de trabalhadores timorenses vai aumentar significativamente para o setor da agricultura sazonal.

"Antes da pandemia Timor tinha entre mil e dois mil a trabalhar em quintas na Austrália. Esses números caíram devido às restrições da pandemia, mas antecipo que os números aumentarão significativamente devido a mudanças no mercado laboral na Austrália", frisou.

"Mas outro setor em que há muito potencial é o setor da hospitalidade e hotelaria, de trabalho a mais longo prazo, até quatro anos, onde há uma carência de trabalhadores. Podemos dar formação básica a trabalhadores aqui que depois podem ir para hotéis e outras estruturas turísticas na Austrália, onde receberão formação adicional. Aí o potencial vai aumentar", sublinhou.

A par disso, e ainda no que se refere a lanços "entre os dois povos", o Governo australiano vai retomar e incrementar o programa de bolsas de estudo que foi igualmente afetado pela pandemia da covid-19.

Fundamental para a nova dinâmica da relação é o impacto do acordo de serviços aéreos, o primeiro de Timor-Leste, permitindo voos comerciais entre os dois países -- até aqui todas as ligações para o país são feitas através de vários modelos de charter.

"A questão da conectividade aérea é muito positiva, com duas companhias áreas a viajar entre Darwin e Díli. Esperamos em breve chegar a cinco viagens por semana", disse Costello.

"Viagens mais baratas aumentam a possibilidade de mais visitas de australianos a Timor-Leste e isso é bom para reforçar os laços entre os dois países, inclusive o desenvolvimento do setor do turismo, e até investimento especializado", frisou.

Costello falou à Lusa em jeito de balanço do momento da relação bilateral, projetando o que considera serem as áreas prioritárias de ação, ainda no quadro de saída da pandemia da covid-19.

"As minhas prioridades são consolidar as bases da cooperação que temos tido", disse, destacando a resposta à pandemia como um "bom exemplo" de uma ação de cooperação "flexível e prática" e que garanta a totalidade da resposta.

"Podemos fornecer apoio global, não apenas entregar vacinas no aeroporto, mas garantir continuidade e queremos fazer mais deste tipo de ações", frisou.

O setor das infraestruturas, disse, será prioritário, com destaque para o projeto da ligação de fibra ótica à Austrália, em que aquele país dará apoio "de natureza técnica", procurando "ajudar a garantir que o projeto, que é liderado por Timor-Leste, se concretiza".

A Austrália vai ainda colaborar com o Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) e o Governo do Japão no projeto de melhoria do Aeroporto Nicolau Lobato, em Díli, para garantir que a capital timorense "fica com um aeroporto de padrões internacionais".

Outra área considerada prioritária tem a ver com a segurança, especialmente no que se refere à segurança marítima, em que se destaca o fornecimento de dois navios da classe Guardian, esperados em Timor-Leste em 2023.

"Há muito a fazer em termos de cooperação na área de segurança, especialmente na segurança marítima. Os dois navios serão um fator crucial para a capacidade do componente naval das F-FDTL"; disse.

"Mas o importante também é como esses ativos são utilizados. Por isso o programa envolve formação, financiamento para manutenção e peças, para garantir que os navios estão operacionais e não ficam no cais", explicou.

O objetivo, disse, é que os navios permitam a Timor-Leste patrulhar a sua zona marítima, incluindo "atuar em conjunto" na zona da fronteira marítima".

Apoio ao reforço institucional e à segurança fronteiriça são outras áreas onde a Austrália quer apoiar Timor-Leste.

No que se refere ao desenvolvimento dos campos de Greater Sunrise, no Mar de Timor, Costello admite não saber ainda como será o calendário de eventual exploração, recordando que "é necessária uma decisão sobre que investimento comercial" levar a cabo.

"Cabe aos Governos implementar as condições necessárias que possam permitir que isso ocorra", disse.

Costello sublinhou que responsáveis dos dois Governos tiveram recentemente a sua primeira reunião, acordando num calendário de mais reuniões para este ano, tendo Timor-Leste colocado metas "ambiciosas" sobre a mesa.

"Há áreas onde pode haver progresso rápido e outras menos. Espero que possamos criar as condições que permitam que venha a ocorrer uma decisão sobre investimento", disse.

O diploma focou o bom momento das relações bilaterais e disse que apesar de haver questões geoestratégicas, a Austrália procura manter boas parcerias com todos os vizinhos, estando empenhada no "êxito e estabilidade" em Timor-Leste e noutros países da região.

"Não digo que a Austrália e Timor-Leste têm valores idênticos, mas somos ambos democracias robustas, empenhadas no direito internacional, no comércio livre. Há muitos interesses e valores que partilhamos e que gostaríamos de ver reforçados", afirmou.