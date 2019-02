Austrália reativa centro de detenção de refugiados em ilha

RTP13 Fev, 2019, 13:22 / atualizado em 13 Fev, 2019, 13:22 | Mundo

Pela primeira vez desde 1929, um Governo australiano perdeu um voto no Parlamento sobre uma lei considerada importante.



Neste caso, os deputados da oposição conseguiram fazer aprovar um projeto de lei que atribui aos médicos o direito de recomendar a transferência para a Austrália de cerca de mil homens e mulheres de dois centros de detenção – nas ilhas de Nauru e Manus, na Papua Nova-Guiné - caso precisem de tratamento médico.

O projeto de lei da oposição, que reuniu trabalhistas, verdes e independentes, teve como contexto relatos de uma crise de saúde mental entre crianças no centro de detenção de Nauru, incluindo casos de tentativa de suicídio, no ano passado.

A aprovação da emenda, por 75 votos a favor e 74 contra, desferiu um golpe na coligação conservadora dominante, que está a perder força nas sondagens que precedem as eleições, previstas para maio. O resultado da votação significa uma pesada derrota para o Governo minoritário de Morrison, que elegeu 73 dos 150 deputados.



Num último esforço de reunir apoios contra a lei, a coligação nacional-liberal no poder apresentava pouco antes da votação as alegações do procurador-geral da Austrália, Stephen Donaghue, que a considera inconstitucional.



A nova lei “provocará a total destruição das fronteiras”, disse Scott Morrison, após ter manifestado o receio de que sirva para que “criminosos e terroristas” se fixem no país.





Perante a derrota e o risco da multiplicação dos apelos para eleições legislativas antecipadas, Scott Morrison anunciou a reabertura do centro de detenção por causa da necessidade de “gerir a provável chegada” de um crescente número de migrantes.







Após a aprovação pelo Parlamento, a lei vai ser levada ao Senado, que deverá ratificar o documento durante esta semana.



Milhares passaram por Natal

Camberra tem sido criticada pela política muito restritiva, imposta desde 2013 pelos conservadores, e que consiste em rejeitar sistematicamente as embarcações de refugiados que tentam atingir ilegalmente as suas costas.





A ONU classificou as políticas de detenção australiandas de "desumanas", mas o Governo responde que evitam o tráfico de pessoas e salvam vidas no mar.



Camberra justifica a política anti-refugiados pela necessidade de lutar contra os grupos de traficantes e de dissuadir os migrantes que arriscam a perigosa travessia em direção à Austrália.

Os trabalhistas sublinham que o projeto de lei é aplicável apenas a pessoas que já estão em Nauru e Manus Island, o que significa que os recém-chegados não seriam considerados para uma transferência para a Austrália.A líder do Partido Trabalhista no Senado considera que Morrison está a governar só a pensar nas eleições, cuja campanha deverá centrar-se nas políticas migratórias."Isto é um padrão de engano e desespero de um homem que está desesperado para se apegar ao cargo - um homem que não tem mais nada, nada além de engano, medo e difamação", declarou Penny Wong.Encerrado desde outubro, como a remoção dos últimos 35 reclusos, o centro de detenção de refugiados da Ilha de Natal funcionou entre 2003 e o ano passado. O estabelecimento chegou a albergar milhares de detidos e registaram-se inúmeros casos de agitação, incluindo protestos, tumultos, atos de automutilação e suicídios.A ilha é um território australiano no Oceano Índico que fica a cerca de 2.300 quilómetros a noroeste de Perth e 300 quilómetros a sul da Indonésia.Os migrantes que conseguem atingir terra são enviados por tempo indeterminado para campos de detenção, enquanto o seu pedido de asilo é examinado.