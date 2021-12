Austrália. Spray nasal com anticoagulante contra covid-19 em ensaio

Os investigadores avançam com alguns resultados: o medicamento composto com heparina, quando pulverizado no nariz de alguém contaminado, parece tornar a pessoa não infecciosa.







O diretor da divisão médica da Northern Health, Don Campbell, disse à ABC ter a "ideia maluca" de usar a heparina, uma droga anticoagulante, para impedir o crescimento do vírus nas células, em versão spray.





Este medicamento poderá ser usado enquanto tratamento precoce, como uma "máscara nasal" para impedir a propagação do vírus.





Sendo um spray, pode usar-se facilmente "em qualquer lugar onde uma pessoa se misture com o público, por exemplo, numa situação de sobrelotação", explica Campbell.







"Para pessoas como eu, que têm medo da covid, a ideia de aplicar o spray antes de ir às compras ou ao futebol vai deixar-me muito menos ansioso. É uma ferramenta que me dá controlo", acrescenta.



Ensaios em spray

Os ensaios estão em curso e só deverão ser conhecidas conclusões deste trabalho em meados de 2022. Caso se comprove a eficácia, o spray à base deste anticoagulante pode ser associado a vacinas e a outras medidas.







Este spray é o primeiro a aproveitar as características da heparina, medicamento amplamente usado para tratamentos de problemas de coagulação sanguínea. Esta é a segunda droga mais usada na medicina à escala global. É estável à temperatura ambiente por mais de três meses, o que significa que pode ser amplamente distribuída.







Nos ensaios clínicos, os utilizadores devem dar duas "bombadas", três vezes ao dia, para testar a eficácia perante a transmissão domiciliária entre infetados para não infetados. A comprovar-se a capacidade de prevenir novas infeções em ambiente familiar, o spray será testado em espaços sociais mais abrangentes.





Quando a heparina é inalada, não vai para a corrente sanguínea. Em vez disso, "o spray reveste o nariz, mas não desce para os pulmões. O objetivo é que o vírus se agarre ao medicamento em vez de se entranhar nas células humanas", explicam os investigadores.







"Quando [a covid] chega ao nariz pela primeira vez, liga-se a uma molécula chamada heparan e, se houver mutação nesse local de ligação, ele não poderá ligar-se", sustenta Gary Andreson, diretor do Centro de Investigação em Saúde Pulmonar da Universidade de Melbourne.



O Governo australiano já investiu mais de 2,7 milhões de euros no primeiro teste aplicado a 400 domicílios afetados pela pandemia.



Complemento à vacina

"Uma das coisas maravilhosas sobre a heparina é que já está disponível no mercado como um produto aprovado para outra finalidade, não requer refrigeração e pode ser armazenada em frascos de plástico para que possa ser distribuída de forma ampla e eficaz", sublina Michelle McIntosh, também colaboradora no projeto, à ABC.





Esta facilidade de armazenamento da heparina pode ajudar a colmatar as dificuldades no processo de vacinação.







"Não estamos a propor este medicamento como uma alternativa à vacinação, é um suplemento para pessoas que não podem ser vacinadas, mas imaginamos que será amplamente utilizado", acrescentou McIntosh.







A investigação desenvolve-se na Universidade de Melbourne, em conjunto com a Monash University e envolve vários outros pólos universitários e a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation.





Os investigadores dizem estar confiantes na eficácia do novo medicamento e esperam que o spray nasal também atue contra as variantes emergentes do SARS-CoV-2, incluindo a Ómicron.







À BBC Campbell afirma já aplicar ele mesmo o spray e diz: "Estou a usar há 20 meses e o meu nariz não caiu e não sangrei até a morte".