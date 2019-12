Austrália. Temperaturas atingem recorde enquanto chamas devastam o país

Neste momento, são dois os grandes fogos que ardem nos arredores de Sydney e que já queimaram mais de 400 mil hectares.Na cidade de Eucla, no Estado de Austrália Ocidental, foram atingidos os 49.8 graus. Até esta semana, o dia mais quente já registado tinha acontecido em 2013, quando os termómetros chegaram aos 40.3 graus.As autoridades já alertaram que a combinação de temperaturas elevadas com os ventos fortes pode vir a tornar ainda mais dramática a situação dos incêndios, que têm estado a espalhar-se rápida e intensamente.O estado de emergência hoje declarado, onde vivem mais de cinco milhões de pessoas.A líder desse Estado australiano, Gladys Berejiklian, anunciou este segundo estado de emergência, de sete dias, depois de as previsões meteorológicas terem previsto cenários ainda mais negros., explicou Berejiklian. “Sábado vai ser um dia muito, muito difícil”.A governante de Nova Gales do Sul pediu ainda aos australianos que “estejam preparados para alterar os seus planos caso as circunstâncias o exijam”, sendo que na altura de Natal muitas pessoas se deslocam entre Estados.Por precaução, os serviços de emergência no Estado australiano de Queensland evacuaram dezenas de habitações. “A população tem de estar preparada para seguir o plano de sobrevivência no meio do fogo. Quem não tiver um plano ou não pretender sair, deve preparar-se na mesma porque a situação pode piorar rapidamente”, alertaram.

Primeiro-ministro de férias no Havai

Os incêndios na Austrália já fizeram seis mortos, destruíram mais de 750 habitações e queimaram milhares de hectares de terrenos. Na terça-feira, três bombeiros sofreram queimaduras graves enquanto combatiam as chamas e continuam hospitalizados.numa altura em que o fumo proveniente dos incêndios cobre a maioria da cidade.A crise, que foi agravada por uma seca severa, tem levantado críticas às políticas climáticas do país, especialmente no que toca ao carvão.. Centenas de pessoas juntaram-se esta quinta-feira junto à sua residência oficial para contestar a decisão.O vice-primeiro-ministro australiano saiu, porém, em defesa de Morrison, considerando que este “tem direito a umas férias”. “Vão fazer algo produtivo”, disse Michael McCormack aos manifestantes. “Aqueles que estão aí a gritar deviam ir ajudar quem precisa, fazer uma boa ação”.