Austrália vai investir mais 166 mil de euros em defesa na próxima década

A Austrália não vê tanta incerteza económica e estratégica na região desde a Segunda Guerra Mundial, por razões que incluem tensões entre os Estados Unidos e a China, salientou o governante."Essa verdade simples e é a seguinte:", sublinhou Morrison.As tensões sobre reivindicações territoriais estão a aumentar entre a Índia e a China e no Mar do Sul da China, apontou."O risco de erro de cálculo e até de conflito é maior", até porque "a modernização militar regional está a acontecer a um ritmo sem precedentes", disse.





Plano estratégico







A Austrália investirá em recursos mais letais e de longo alcance para afastar potenciais inimigos das suas costas.O novo míssil é uma atualização significativa do atual míssil antiaéreo Harpoon, lançado na Austrália, AGM-84, que foi introduzido no início dos anos 80. Tem um alcance de 124 quilómetros, enquanto o míssil a adquirir pode exceder os 370 quilómetros.A Austrália também vai investir em recursos avançados de ataque naval, incluindo armas de longo alcance contra navios e ataques terrestres, e em sistemas de mísseis para dar ao exército uma capacidade operacional de ataque.O anúncio ocorre quando o relacionamento da Austrália com a China, o parceiro comercial mais importante, está sob uma pressão após pedidos australianos de uma investigação independente à pandemia.Os EUA, o parceiro de segurança mais importante da Austrália desde a Segunda Guerra Mundial, continuam a ser "a base de (...) política de defesa" australiana, sustentou Morrison.