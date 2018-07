Austrália. Vídeo mostra morte de um aborígene nas mãos da polícia

RTP16 Jul, 2018, 21:25 / atualizado em 16 Jul, 2018, 21:25 | Mundo

David Dungay morreu em 2015 mas só esta segunda-feira foram reveladas filmagens captadas momentos antes da sua morte.



O vídeo inicia-se com cinco guardas prisionais a ordenarem que David Dungay, que sofria de diabetes, parasse de comer bolachas. Os guardas avisaram o aborígene australiano que o iriam mudar de cela, ameaçando várias vezes com o uso de força caso Dungay não cooperasse.



“Vou dar-te um minuto para cumprires as minhas ordens”, ouve-se um dos agentes a dizer.





Dungay não cooperou e as autoridades invadiram a sua cela. Nas imagens é possível ver-se os cinco polícias a pressionarem-no contra o colchão e a algemarem-no.











“Vai ficar na minha mente para sempre"

O representante legal da família de Dungay questionou a necessidade de os guardas terem usado tanta força para impedir o australiano de comer bolachas. “Porque é que não podiam apenas não fazer nada?”, pergunta.









Segundo The Guardian , nos últimos 26 anos morreram mais de 340 australianos indígenas sob custódia e o governo do Território do Norte australiano admitiu que todas as crianças detidas são indígenas. Australianos adultos indígenas têm 13 vezes mais probabilidade de serem presos do que australianos não-indígenas.

Durante todo o incidente, Dungay grita várias vezes que não consegue respirar, ao que se ouve um dos guardas responder: “Se estás a falar, é porque consegues respirar”. “Tu provocaste isto a ti próprio, Dungay”, diz outro agente.O preso, de 26 anos, é levado para outra cela, sendo imobilizado enquanto lhe é injetado um sedativo. Minutos depois, Dungay deixa de respirar.A família de David Dungay esperou três anos para que o caso fosse ouvido em tribunal e mostra-se bastante perturbada depois de assistir às imagens. “Ver o meu filho morrer com os meus próprios olhos é devastador”, afirma Leetona Dungay, mãe do jovem australiano.“Vai ficar na minha mente para sempre. Eu penso nisto pelo menos uma vez por dia”, diz Paul Silva, sobrinho de Dungay.No tribunal revelaram que Dungay, no dia em que morreu, apresentava níveis elevados de açúcar, mas era assintomático e o historial médico revela que os baixos níveis de açúcar no sangue causavam danos na saúde de Dungay.