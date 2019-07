Partilhar o artigo Australiano desaparecido na Coreia do Norte foi libertado e está na China Imprimir o artigo Australiano desaparecido na Coreia do Norte foi libertado e está na China Enviar por email o artigo Australiano desaparecido na Coreia do Norte foi libertado e está na China Aumentar a fonte do artigo Australiano desaparecido na Coreia do Norte foi libertado e está na China Diminuir a fonte do artigo Australiano desaparecido na Coreia do Norte foi libertado e está na China Ouvir o artigo Australiano desaparecido na Coreia do Norte foi libertado e está na China

Tópicos:

Kim Il,