Australianos que regressem da Índia correm o risco de multa ou mesmo de prisão

No início desta semana a Austrália proibiu todos os voos provenientes da Índia e, a partir da próxima segunda-feira, residentes e cidadãos australianos que tenham estado em território indiano nos 14 dias anteriores à chegada à Austrália serão impedidos de entrar no país. O não cumprimento desta medida imposta pelo Governo pode resultar em cinco anos de prisão, numa multa de até 66 mil dólares ou ambos.







A decisão será revista a 15 de maio, segundo informou o Ministério australiano da Saúde.

Esta é a primeira vez que a Austrália proíbe os próprios australianos de regressarem a casa. Estima-se que existam nove mil australianos a viver na Índia, 600 dos quais classificados como vulneráveis. “”, disse um médico, Vyom Sharmer, à ABC.A medida está também a ser alvo de duras críticas por parte de especialistas e advogados, que argumentam que pode ser“É uma medida bastante extraordinária, e como qualquer medida extraordinária, corre o risco de ser considerada desproporcional”, explicou Sarah Joseph, professora de Direito na Griffith University, na Austrália, ao jornal The Guardian “É um precedente extraordinário e eles poderiam fazê-lo em relação a qualquer país. É um nível de restrição totalmente novo em comparação com tudo o que eles fizeram até agora”, defendeu também o advogado Michael Bradley.

"Esta é uma resposta absurda"

Neela Janakiramanan, uma cirurgiã australiana com família na Índia, disse que a decisão de "penalizar" os australianos que regressam da Índia foi desproporcional e excessivamente punitiva.”, defendeu Janakiramanan.Também os grupos de direitos humanos expressaram indignação com esta medida, defendendo que o Governo deveria estar a melhorar o sistema de quarentena em vez de seguir pelas punições.", disse a diretora da Human Rights Watch na Austrália, Elaine Pearson, em comunicado."O governo deveria procurar maneiras de colocar em quarentena os australianos que regressem da Índia, em vez de concentrar os seus esforços em sentenças de prisão e punições severas", acrescentou.A Austrália, que não regista atualmente infeções comunitárias, implementou uma série de medidas restritivas desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020. Em comparação com os restantes países, foram reportadas poucas infeções e óbitos no país. No total, a Austrália soma 29.800 casos de infeção e 910 mortes.Por sua vez, a Índia é atualmente o epicentro da pandemia, enfrentando uma segunda vaga de infeções. Nas últimas 24 horas, o segundo país mais populoso do mundo registou mais de 400 mil casos de Covid-19, um novo recorde mundial de contágios, além de 3.523 mortos.