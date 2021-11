Áustria anuncia confinamento nacional e torna a vacinação obrigatória

O país já tinha decretado há cinco dias, desde segunda-feira, um confinamento dirigido aqueles que não estão ainda vacinados, maiores de 12 anos. Ou seja, os austríacos que não estão protegidos contra a Covid-19 teriam de ficar em casa e só podiam sair para ir trabalhar, fazer compras ou darem um passeio. A ordem abrangia cerca de dois milhões de pessoas. Agora, o confinamento passa a nacional.

O confinamento vai durar dez dias inicialmente, podendo ser alargado para um máximo de 20 dias, revelou o chanceler em conferência de imprensa.O número de infeções está entre os mais altos do continente com uma incidência a sete dias de 971.5 casos por cem mil habitantes e com os números diários a bater recordes a cada dia.





Na quinta-feira, duas das regiões mais fustigadas pela nova vaga, Salzburgo e Alta Áustria, já tinham anunciado que iriam introduzir confinamentos próprios, aumentando a pressão sobre o governo nacional para a tomada de medidas mais duras.



“Não fomos bem sucedidos a convencer suficientemente a população a ser vacinada”, disse Schallenberg, anunciado que avançar com o requerimento para a vacinação a partir de 1 de fevereiro.



“Dói ter de ainda tomar estas medidas”, acrescentou.



As medidas agora anunciadas não terão sido pacíficas entre parceiros de coligação. Schallenberg tinha dito, há poucos dias, que não queria impor novas restrições para as pessoas já vacinadas, mesmo quando o ministro da Saúde, Wolfgang Mueckstein, pediu um recolher obrigatório à noite.







O anúncio de restrições sucede ao encontro com todos os governadores regionais.







No âmbito das novas medidas, os austríacos deverão trabalhar a partir de casa, as lojas não essenciais fecham e as escolas vão apenas receber os alunos que necessitem aprendizagem presencial.



A Eslováquia anunciou também um confinamento para os não vacinados, a começar na segunda-feira, e o Governo checo vai limitar uma variedade de serviços. Os Países Baixos reimpuseram um confinamento parcial, com bares e restaurantes a fechar às 20h00.