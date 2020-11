Áustria homenageia um palestiniano e dois turcos por terem socorrido vítimas do ataque de Viena

Osama Joda, um palestiniano de 23 anos, estava a trabalhar num restaurante perto da zona do ataque quando o agressor começou a disparar sobre os transeuntes., segundo avança a BBC

Segundo contou à imprensa local, quando viu o polícia ferido tentou escondê-lo da vista do agressor e estancar o sangue dos ferimentos. Depois de alertar as restantes autoridades, Joda ajudou a levar o polícia alvejado até à ambulância.





"Puxei-o para trás do banco de cimento e tentei estancar o sangue", disse Joda. "Havia sangue por toda parte".





Omar Al-Rawi, vereador da capital austríaca, escreveu numa publicação no Facebook que o jovem palestiniano "foi um dos heróis da noite passada, que resgatou o polícia ferido e o retirou do local do crime, colocando-se em perigo".







Mas não foi o único a tentar, no meio do ataque terrorista, socorrer as vítimas. Como muitos habitantes de Viena, Recep Tayyip Gultekin e Mikail Özen, também sairam ao centro histórico de Viena antes da entrada em vigor do recolher obrigatório, na segunda-feira à noite. Os dois amigos de origem turca, ao assistirem ao tiroteio não perderam tempo e foram em auxílio de algumas das vítimas.





O jovem Gultekin, de 21 anos, ajudou uma mulher ferida a abrigar-se para um restaurante e, com o amigo, ambos ajudaram Osama Joda a levar o polícia até à ambulância.





Özen, um atleta de artes marciais mistas e personal trainer, disse ao jornal Kurier que quando viram pessoas a precisar de ajuda não hesitaram.



"Sabíamos imediatamente o que fazer, não havia escolha se não ajudar", disse o atleta de 25 anos. "A Áustria é a nossa casa. Nós ajudaríamos em qualquer momento".





Os três homens foram, entretanto, homenageados pela Polícia de Viena pelos seus atos considerados heróicos.





O embaixador da Turquia na Áustria, Ozan Ceyhun, recebeu Özen e Gultekin na embaixada turca e elogiou a conduta de ambos. O ministro austríaco do Interior, Karl Nehammer, também já elogiou a atitude dos jovens: "Mais do que nunca, se as pessoas pensam que podem dividir a nossa sociedade com violência, terror e medo, é importante estarmos unidos".





Recorde-se que, pelo menos cinco pessoas, incluindo o agressor, morreram na segunda-feira à noite num tiroteio no centro de Viena, cometido por "um simpatizante" do Estado Islâmico, que deixou também 22 pessoas feridas.



As vítimas mortais do ataque, dois homens e duas mulheres, sucumbiram aos ferimentos, disse o chanceler austríaco Sebastian Kurz, acrescentando que um polícia que tentou parar o agressor foi baleado e está entre os feridos hospitalizados.