Áustria. Kurz corrige rota em acordo de Governo com verdes

Sete semanas de negociações fecharam as linhas de governação para a Áustria nos próximos cinco anos. Sebastian Kurz, líder democrata-cristão do Partido Popular Austríaco (ÖVP) assume novamente o cargo de chanceler, como acontecia na legislatura passada, quando o ÖVP estava aliado aos ultranacionalistas.

Sebastian Kurz: "Conseguimos reunir o melhor dos dois mundos"





Werner Kogler, líder dos verdes deverá assumir o cargo de vice-chanceler, tendo garantido para o seu partido quatro pastas do novo executivo, incluindo o Ministério do Ambiente, que tutela as políticas de energia e transportes.





Trata-se de uma mistura improvável, aquela que faz agora o novo executivo austríaco. O ÖVP de Kurz ensaia aqui uma inesperada guinada à esquerda, depois de ter estado aliado com a formação ultranacionalista FPÖ, de Heinz-Christian Strache, uma coligação que apenas terminou devido ao escândalo a envolver Strache, então vice-chanceler.





Heinz-Christian Strache deixaria Governo e liderança do FPÖ devido a um escândalo relacionado com alegadas ligações a oligarcas russos. Werner Kogler: "A tarefa não foi fácil"





“Alcançámos um acordo mais amplo que o previsto em termos de proteção do clima”, declarou sobre o acordo o chefe dos verdes, conotados com a esquerda austríaca, que levava uma curta tradição de oposição à política de imigração e segurança do anterior Governo de Kurz.





Entretanto, depois de 18 meses de parceria com os ultranacionalistas, coligação que implodiu em maio, o executivo de Kurz terá em mente outras questões: “Após sete semanas de negociação com os Verdes, ficou acertado que as prioridades do novo governo serão travar a imigração ilegal e lutar contra as mudanças climáticas”.





A segurança e as políticas de imigração não estarão contudo completamente descartadas do novo documento governativo. Por exemplo, de acordo com os elementos revelados esta tarde, o uso de véu será proibido nas raparigas até aos 14 anos, quando até agora a idade legal eram os 10 anos.





O programa do futuro governo deixa entretanto cair a proposta para conceder cidadania para falantes de língua alemã residentes na província autónoma de Bolzano-Alto Ádige, extremo-norte da Itália, medida que fazia parte do acordo entre o ÖVP e o Partido da Liberdade FPÖ.