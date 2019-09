Áustria. Partido Popular vence legislativas antecipadas

As primeiras projeções à boca das urnas indicam que o PP austríaco obteve 37,2 por cento dos votos, mais 5,5 por cento do que nas eleições de há dois anos.



Apesar de terem perdido quase 5 por cento de votos nestas eleições, os social-democratas devem ser o segundo partido mais votado, com 22 por cento, seguidos pelos Verdes, que regressam ao parlamento com 14,5 por cento de votos.



Em termos de governação está tudo em aberto: a Áustria poderá ter um governo minoritário ou haver alianças com os neo-liberais, social-democratas ou verdes.